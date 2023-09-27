Karaciğeri temizlemenin en kolay yolu

“Karaciğer vücuda alınan toksinlerin hepsiyle başa çıkamaz. Dolayısıyla beslenmemizde karaciğeri temizleyen gıdalara da yer açmalıyız’’ diyen Öz, kırmızı pancarın detoks etkisine dikkat çekti.

Nazan DOĞANER HALICI

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Lezzetli ve çok yönlü bir sebze olan pancar; demir, magnezyum, folat, manganez, bakır, selenyum, potasyum ve C vitamini yönünden oldukça zengindir. Su oranı yüksek, lif-protein oranı orta düzeyde, kalorisi ise düşüktür. Bu özelliklerin tümü sayesinde enerji alımını dengeleyerek beslenme kalitesini artırır.

Pancarın en önemli özelliklerinden birinin ise vücudun fabrikası olarak nitelendirilen karaciğeri toksinlerden arındırmak olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Uzman Diyetisyen Merve Öz, ‘'Günümüzde özellikle beslenme yoluyla çokça toksin yükleniyoruz. Dolayısıyla, pancar başta olmak üzere, havuç, beyaz-kırmıza lahana, kara lahana, karnıbahar gibi lahanagiller, zeytinyağı, balık, enginar, zerdaçal, zencefil ve koyu yeşil yapraklı sebzeleri düzenli tüketmekte fayda var.' dedi ve kırmızı pancarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

DETOKS GÜCÜNÜ NEREDEN ALIR?

Pancar; betalain ve betain gibi bileşenleri içermesi nedeniyle güçlü bir antioksidandır. Betain potansiyel olarak karaciğerdeki yağ birikintilerini önleyip, azaltır. Güçlü antioksidan özelliğiyle betain oksidatif stresi önleyerek ve karaciğeri temizleyerek vücudu toksinlerden arındırmaya destek sağlar. Ayrıca anti-enflamatuar özelliği olan pancar inflamasyon yani vücuttaki iltihabı gidermeye yardımcı olur.

İŞTE DİĞER FAYDALAR



■ Pancar, kan basıncı seviyesini düşürmeye yardımcı olabilecek yüksek konsantrasyonda nitrat içerir. Bu durum pancarın kalp hastalığı ve felç riskinin azalmasında yardımcı olur. Pancardaki nitratlar, kan damarlarının genişlemesini teşvik ederek beyne kan akışını artırarak beyin fonksiyonlarını iyileştirmede yardımcı ürünler arasındadır.

■ İçerdiği güçlü bir antioksidan olan betalain sayesinde kansere karşı savaşta olumlu özelliği de vardır.

■ Pancar sindirime fayda sağlayan ve çeşitli kronik sağlık sorunlarının riskini azaltan iyi bir lif kaynağıdır.

■ İçerdiği demir miktarı sayesinde anemiyi önlemeye yardımcı olarak kırmızı kan hücrelerinin yenilenmesini sağlar.

■ C vitamini açısından yüksek olması nedeniyle pancar cilde iyi gelir hatta yaşlanma belirtilerinin azalmasına da destek olabilir.

Şeker pancarından farkı nedir?

Pancar şekeri, pancarla yakından akraba olan şeker pancarı bitkisinden gelmektedir. Şeker pancarı beyazdır ve şeker elde etmek için kullanılır. Kırmızı pancarın ise kök veya yaprakları salatalar, çorbalar ve turşularda sıklıkla tercih edilir ve renklendirici olarak da kullanılır.

Önemli uyarılar

Pancar yemek idrarınızı ve dışkınızı pembe veya kırmızı hale getirebilir. Endişe verici bu durum beetüri olarak adlandırılır. Genellikle zararsızdır. Pancar yedikten sonra idrarınız veya dışkınız sıklıkla kırmızı/pembe ise doktora başvurmalısınız. Bazı durumlarda bu, demir eksikliğinin işareti olabilirken bazı durumlarda daha fazla test yapılmasını gerektiren başka bir nedeni olabilir. Diğer sebzelerle karşılaştırıldığında pancarın şeker içeriği yüksektir. Bu nedenle diyetinizdeki diğer yiyeceklerde olduğu gibi ölçülü olmak çok önemlidir. Böbrek taşlarına yatkınsanız pancar tüketmeden doktora danışmanız gerekir. Çünkü içerdiği oksalat zamanla daha fazla taş oluşmasına yol açabilir.

Pancar suyu tarifi

İYİCE yıkanıp küçük parçalara ayrılan pancarın üzerine su ekleyerek pancarları haşlayınız. Daha sonra blenderdan geçirerek pancar suyu elde ediniz Pancarı çiğ olarak katı meyve sıkacağında sıkıp, taze olarak da tüketebilirsiniz.

İşte sağlıklı tüketim yolları

■ Salata: Rendelenmiş pancar, lahana salatasına veya diğer salatalara lezzetli ve renkli bir katkı sağlayabilir.

■ Dip sos: Süzme yoğurt ve taze sarımsakla harmanlanan pancar lezzetli, sağlıklı ve renkli bir dip sos oluşturabilir.

■ Meyve suyu: Taze pancar suyu doğaldır ve ilave şeker oranı düşüktür.

■ Yapraklar: Taze pancarın yapraklarını ıspanakla benzer şekilde pişirebilirsiniz.

■ Kavrulmuş: Pancarları dilimleyiniz ve biraz zeytinyağı, tuz, karabiber ve seçtiğiniz otlar veya baharatlarla karıştırınız. Daha sonra 200°C ısıttığınız fırında 15-20 dakika yumuşayana kadar pişirin.