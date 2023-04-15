Karnında şişlik var zannetti… 3,5 kilo ur çıktı

Erzurum'da karnında şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran Demir Çelik'in yapılan operasyonla ince bağırsağından 3,5 kilo ur çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Çelik, "Yeniden doğmuş gibiyim" dedi.

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Palandöken ilçesinde kahvehane işleten, evli ve 4 çocuk babası Demir Çelik, karnındaki şişliğin giderek büyümesi üzerine Erzurum Şehir Hastanesi’nde muayene oldu.

Tetkiklerinde ince bağırsağında 3,5 kilo ur tespit edilen Çelik, Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya tarafından ameliyat edildi. Yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Çelik, yaşadıklarını anlattı.

Karın ağrısı, mide bulantısı ve şişme şikayetleriyle Erzurum Şehir Hastanesi’nde acil servise müracaat ettiğini belirten Çelik, “Yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Cerrahi Onkoloji servisine yönlendirildim. Servis doktoru Hamdi Sakarya, ince bağırsağımın yırtılmak üzere olduğunu ve acilen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Bağırsaktaki ur alınınca kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Yeni doğmuş gibiyim” diye konuştu.

Erzurum Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya, “Hastanın ince bağırsağındaki tümörün çok aşikar semptomlar göstermeden 36x28x26 cm ebatlarına kadar ulaşıp karın içinde tıkanma sonucunda çevresindeki bağırsakları da içerecek şekilde çürümeye ve delinmeye sebep olarak öldürücü bir klinik tablo oluşturmuştu. İnce bağırsakta bu tür vakalar ender görülür. 4 saati aşan bir sürede çoklu organ rezeksiyonu yaparak uru pek nadir görülen ince bağırsaktan aldık” dedi. (DHA)