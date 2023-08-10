Karpuz diyeti sağlıklı mı?

Karpuz diyetinin, yaz aylarında zayıflamak için uygulanan yanlış bir yöntem olduğuna değinen Uzman Diyetisyen Merve Öz, “Tek bir besin grubunun bulunduğu bir beslenme programı kabul edilemez” dedi ve bu diyetin sakıncalarını açıkladı.

Nazan DOĞANER HALICI

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Karpuz diyeti en pratik zayıflama yollarından biri gibi düşünülür. Yaz aylarında hızlı kilo vermek isteyenler için en sık başvurulan diyetler arasındadır. Ancak sağlıklı zayıflamak için tek tip beslenmenin doğru olmadığına dikkat çeken Uzman Diyetisyen Merve Öz, karpuzla ve karpuz diyetiyle ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle açıkladı:

VÜCUDA FAYDALARI NELERDİR?

Karpuzun lezzetli ve ferahlatıcı bir yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olmasının yanında vücut için birçok yararı vardır. İçerdiği A vitaminiyle göz sağlığını destekler. Kalbin, böbreklerin ve akciğerlerin çalışmasına katkı sağlar. C vitamini yönünden zengindir. Düzenli C vitamini tüketiminin; kardiyovasküler sağlığı iyileştirmek, bazı kanser türlerinin önlenmesine yardımcı olmak, yaşa bağlı yıpranmayı, katarakt riskini ve soğuk algınlığının süresini azaltmak gibi vücut için olumlu etkileri vardır.

Karpuzda bulunan lutein ve likopen vücudu hastalıklara karşı korumaya yardımcı olan iki antioksidandır. Bol lif içeriğiyle sağlığını ve düzenli bağırsak hareketlerini teşvik eder. Aynı zamanda yüzde 90'dan fazla su içerir. Ölçülü miktarda karpuz tüketimi tokluk hissini sağlarken, tatlı isteğini de azaltır.

NEDEN BEYAZ KISMI DA TÜKETİLMELİ?

Karpuzun en popüler kısmı pembe etidir. Fakat karpuz kabuğu da zengin bir lif kaynağıdır. Sert olması nedeniyle tüketimi zordur ama çiğ ya da turşu olarak tüketilebilir. Karpuzun kabuğuna yakın beyaz kısmı da vücut için faydalıdır. Özellikle kalp ve damar sağlığını korumada etkili bir aminoasit olan sitrülin içerir. Sitrülin, kan basıncını ve LDL kolesterolü düşürmeye katkıda bulunabilir. Dolayısıyla karpuzun kabuğuna yakın beyaz yerleri de beslenmeye dahil edilmelidir.

FAZLASI HANGİ SORUNLARA YOL AÇAR?

Karpuz tüketimi günde 2 porsiyon (300 gram) ile sınırlandırılmaya çalışılmalıdır. Fazlası karın ağrısına, şişkinliğe, gaza, kan şekeri düzeylerinde ani artışa, nadir durumlarda cildin turuncu renk almasına ve kilo artışına neden olabilir. Karpuz ana öğün yerine ara öğünlerde tüketilmelidir.

DİYABET VE BÖBREK HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Diyabet hastalarının, şeker oranı ve glisemik indeksi yüksek bir meyve olan karpuzu tüketirken dikkatli olmaları önerilmektedir. Yüksek potasyum ve su içeriğinden dolayı böbrek hastaları da tüketip tüketmemeleri gerektiğini hekimlerine danışmalıdır. Gebelik diyabeti olan kadınlar ise şeker oranı ve glisemik indeksi yüksek olan karpuzu büyük porsiyonlar halinde tüketmekten kaçınmalıdır.

KİLO VERMEYİ SAĞLAR MI?

Karpuz diyeti yaz aylarında kilo vermenin kolay yolu gibi görülür. Genellikle karpuz-peynir ikilisi sağlıklı gibi düşünülebilir. Bilindiği gibi glisemik indeks, bir gıdadaki şekerin kan dolaşımınıza ne kadar hızlı girdiğinin bir derecesidir. Her gıda maddesine 1 ile 100 arasında bir glisemik indeks değeri verilmektedir.

Karpuzun glisemik indeski 72'dir. Karpuz gibi glisemik indeksi yüksek gıdalar, peynir gibi glisemik indeksi düşük gıdalarla birlikte tüketilerek kan şekerindeki potansiyel artışların önüne geçilebilir. Karpuzun, peynirle birlikte tüketilmesi tok tutucu ve kan şekeri dengeleyici etkiye sahiptir.

Fakat karpuz ve peynir ikilisi hafif öğün olarak adlandırılarak genelde yaz aylarının vazgeçilmezi olmaktadır. Miktarı abartıldığında ve yanlarına ekmek eklendiğinde karpuz ve peynir öğünü hafif bir öğün olmak yerine kalorili bir öğün olup, kilo kaybına değil alımına yol açar. Sağlıklı bir diyet programında et grubu, süt ve süt ürünleri grubu, tahıl grubu, meyve ve sebze grubu bulunmalıdır.

Yani her öğünde karpuz tüketmek yanlıştır. Tek bir besin grubunun bulunduğu bir beslenme programı kabul edilemez. Karpuz diyeti; güçsüzlük, halsizlik, kas kayıpları ile sonuçlanabilir. Ayrıca, düşük kalorili diyetlerle verilen kiloların kalıcılığı olmamakta geri kilo alımı çok kolaydır. Özetle karpuz-peynir miktar kontrolü yapılarak sadece ara öğün şeklinde tüketilmelidir. Sürekli peynir karpuz ikilisini tüketmek yerine besin çeşitliliğine dikkat

edilmelidir.

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