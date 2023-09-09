Ketojenik diyette umut ışığı: Hamilelik şansını artırdı

Yapılan bir araştırma, son yıllarda oldukça popüler hale gelen ketojenik diyetin milyonlarca kadının hamile kalma şansını artırabileceğini öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Sağlıklı yağların tüketilmesine ve karbonhidratlardan kaçınılmasına öncelik veren ketojenik diyet, kolayca kilo vermeyi sağlarken vücuttaki iltihabı önlemede de fayda sağlıyor.

Bunlarla birlikte ketojenik diyetin bir faydası daha keşfedildi. Yapılan bir araştırmaya göre, bu beslenme biçimi hamile kalmakta zorlanan kadınlar için yardımcı olabiliyor.

ABD’de 6 milyon, İngiltere’de ise 2 milyon kadını etkileyen ve kısırlığın önde gelen nedenlerinden biri olan polikistik over sendromu (PKOS), kadınların hamile kalmasını zorlaştırıyor.

YEDİ ÇALIŞMA DİKKATE ALINDI

Malezya’da yapılan çalışmada ise araştırmacılar, hamile kalmakta zorlanan PKOS hastalarının keto diyetini uygulayabileceklerini öne sürdü.

Malezya Sağlık Bakanlığı’ndan Karniza Khalid, “PKOS’lu kadınlarda ketojenik diyet ile doğurganlığı etkileyen üreme hormonu düzeylerinde iyileşme arasında bir ilişki bulduk.” dedi.

Araştırmacılar, PKOS’lu kadınlarda keto diyetiyle ilgili yedi çalışmanın meta-analizini gerçekleştirdi.

En az 45 gün boyunca keto diyeti uygulayan PKOS’lu kadınlar vücut ağırlıklarının ortalama yüzde 11’ini kaybettiler ve hormonal dengelerinde iyileşmeler gördüler.

Araştırma sonucunda, folikül uyarıcı hormon oranları daha düşüktü, bu da yumurtlama şanslarının daha yüksek olabileceği anlamına geliyor. Bunun dışında testosteron seviyeleri de baştakinden küçük çıktı.

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Ketojenik beslenme, vücudu enerji olarak kullanılmak üzere karaciğerde ketonlar üretmeye zorlayan düşük karbonhidratlı bir diyettir.

Nişastalı olmayan sebzeler ve yeşil yapraklı sebzelerin yanı sıra et, balık, kümes hayvanları ve yumurtaların hepsine izin veriliyor. Keto diyetleri için süt ürünleri kullanılabilir ama organik ve tam yağlı süt önerilir.

İlave şekerlerin ve beyaz, rafine karbonhidratların sınırlandırıldığı bu diyette, yalnızca az miktarda meyveye izin veriliyor.

Bu diyeti uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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