‘Kızamık bir önceki altı aya kıyasla çok yüksek’

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye’de 2023 yılının ilk altı ayında görülen kızamık olgu sayısında bir önceki altı aya kıyasla çok yüksek oranlarda artış yaşandığına dikkat çekerek, “Kızamık salgını sürüyor” uyarısı yaptı.

Latif SANSÜR

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Türkiye'de bu yılın ilk altı ayında görülen kızamık olgu sayısında bir önceki altı aya kıyasla çok yüksek oranlarda artış yaşandığını belirten TTB, “Verilere bakıldığında salgın, yaşına göre aşısız ya da eksik aşılı bireylerin salgını gibi görünmektedir” açıklaması yaptı. Aşı kararsızlığına karşı etkin bir mücadele yürütülmesi çağrısını bir kez daha yineleyen TTB şu önerilerde bulundu:

15 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARA DİKKAT

“Henüz vaka görülmeyen yerlerde, olguların en erken görülme yaşına dayalı olarak belirlenecek alt yaş sınırından (6 ya da 9 ay) itibaren çocukların eksik aşıları hızla tamamlanmalı. Salgın görülen yerlerde 15 yaşın altındaki çocuklar başta olmak üzere epidemiyolojik örüntüye göre salgın kontrol aşılaması yapılmalı.

Ek doz aşılama, aşılama takvimindeki aşılamanın yerini almaz. Zamanı gelince takvimdeki aşı uygulanmalı. Ek doz aşı ile aralarında en az 4 hafta aralık bırakmaya dikkat edilmeli. Kamu otoritesi bölgelere göre aşı oranlarını kamuoyuyla paylaşmalı, alınacak önlemler konusunda başta meslek örgütleri olmak üzere toplum katılımının önünü açmalı. Aşı kararsızlığı ile etkin bir mücadele yürütülmeli.”

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