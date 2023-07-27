KOAH’lılara sıcaklarda nefes aldıracak tavsiyeler

TÜSAD KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Onur Turan, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle KOAH’lıların şikayetlerinde artış olabileceğini vurgulayıp, onları rahatlatacak önerilerde bulundu.

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Yurt genelinde bir süredir mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları ve yüksek nem, vatandaşları zorluyor. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupların başında ise kronik solunum hastaları ve özellikle de KOAH'lılar geliyor.

Rekor değerlere çıkan ve önümüzdeki günlerde de sürmesi beklenen sıcak hava nedeniyle yaptığı uyarıları sürdüren Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Onur Turan, hava sıcaklığının 30, nemin ise yüzde 60'ı geçtiği günlerde KOAH hastalarının sıcaktan kendini koruması ve ilaçlarını düzenli kullanmaya devam etmesi gerektiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

HANGİ SORUNLAR GÖRÜLÜR?

KOAH (Kronik Obstrüktif- tıkayıcı- Akciğer Hastalığı) alevlenmelerinin genel itibarıyla kış aylarında daha sık görülür, ancak aşırı sıcak hava ve yüksek nemden KOAH hastaları olumsuz etkilenebilir. İdeal olarak kabul edilen nem oranı yüzde 30-60 arasında değişir.

KOAH hastaları için bu oran yüzde 40-50 arasında isteniyor. Bunun üzerine çıkması durumunda aşırı terleme, göğüste sıkışma hissinde artış, nefes darlığı ve tansiyonun yükselmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu da KOAH hastasında kötüleşme hissine sebebiyet verebilir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Alınacak tedbirlerle KOAH'lı hastaların yazı konforlu geçirmesi mümkün. Sıcaklığın 30 dereceyi, nemin ise yüzde 60'ı aştığı günlerde öğle saatlerinde, özellikle de 12:00 ve 17:00 arasında dışarıya çıkmayıp iç mekanlarda kalmalarını, sıvı kaybını aza indirgemek için bol su içmelerini, meyve sebze ağırlıklı ve protein içeriği yüksek gıdaları tüketmelerini önermekteyiz.

KOAH'lılar için fiziksel aktivitelerin sürdürülmesi çok önemli. Ancak yüksek sıcaklıklar sürerken bu aktiviteler kritik saatlerde değil de havanın daha serin olduğu sabah saatlerinde yapılmalı, fazla ağır aktivitelerden kaçınılmalı.

Bir diğer önemli konu da klimalar. Yaz boyunca sıkça başvurduğumuz klimalı ortamlarda uzun süre kalınmamalı. Klima kaynaklı enfeksiyonlara karşı da klimalar düzenli olarak temizletilmeli ve uygun koşullar sağlanarak kullanılmalı. KOAH'lılar yaz aylarında da doktorlarının tavsiye ettiği günlük ilaçlarını düzenli kullanmaya devam etmeli ve sıcakların olumsuz etkilerinden etkilenmemek adına kurtarıcı ilaçlarını yanlarında bulundurmalı.

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