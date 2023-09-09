Koca açıkladı: 22 bin 573 kişi SMA taşıyıcılığı şüphelisi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesi SMA taraması sonuçlarını açıkladı. Buna göre 22 bin 573 kişi SMA taşıyıcılığı şüphelisi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında, evlilik öncesi SMA taramalarının sonucunu aktardı.
27 Aralık 2021- 04 Eylül 2023 tarihleri arasında evlilik öncesi SMA taşıyıcı tarama programında numunesi alınan kişi sayısının 1 milyon 834 olduğunu belirten Koca, “Numunesi kabul edilen kişi sayısı 984.701, numunesi onaylanan kişi sayısı 892.386, SMA taşıyıcılığı saptanmayan kişi sayısı 853.445, SMA taşıyıcılığı şüpheli kişi sayısı 22.573, yeni numune istenen kişi sayısı 16.349'dur” dedi.
Koca ayrıca, “1 Ocak- 04 Eylül 2023 tarihleri arasında Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programında numunesi alınan kişi sayısı 446.563'tür. Numunesi kabul edilen kişi sayısı 447.758, numunesi onaylanan kişi sayısı 394.895, SMA taşıyıcılığı saptanmayan kişi sayısı 371.926, SMA taşıyıcılığı şüpheli kişi sayısı 9.931, yeni numune istenen kişi sayısı 13.024'tür” bilgisini verdi.