Kolera salgını 5 can aldı

Kamerun'un başkenti Yaounde ve çevresinde son 4 haftada 88 kolera vakasının tespit edildiği, 5 kişinin salgın sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamerun Sağlık Bakanı Manaouda Malachie, yaptığı açıklamada, kolera salgınında son bir ayda Yaounde ve çevresinde 88 vaka tespit ettiklerini ve hastalıktan ölüm oranının yüzde 5,68 olduğunu duyurdu.

Kolera salgınının görüldüğü bölgelere sağlık ekiplerinin gönderildiğini belirten Malachie, şu ana kadar salgında 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

150 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ülkenin Littoral ve Güney-Batı bölgelerinde geçen sene ortaya çıkan kolera salgınında 5 binin üzerinde vaka kaydedilmiş, yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetmişti.

“Vibrio” bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kamerun’da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor. (AA)

İlginizi Çekebilir BM'den korkutan kolera açıklaması