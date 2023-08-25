Korkunç veri: Çin’de 2 ayda 2 milyon kişi Covid’den öldü

ABD'de yapılan bir araştırma, Çin'de Sıfır Covid uygulaması sona erdikten sonra 2 ayda 2 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, Çin’in bu yılın başında aniden Covid-19 önlemlerini kaldırması sonucu 2 ayda yaklaşık 2 milyon kişi hayatını kaybetti.

Reuters’ın haberine göre, Çin’in sıkı Covid-19 önlemlerini kaldırma kararının 1,4 milyarlık nüfusun virüse açık hale gelmesine ve 2 ayda yaklaşık 2 milyon fazla ölüme yol açtığı düşünülüyor. Seattle’da bulunan Fred Hutchinson Kanser Merkezi tarafından yapılan çalışma, bazı Çin üniversiteleri tarafından yayınlanan ölüm verilerini ve internet aramalarından alınan verileri inceledi.

Çalışma, 2022 Aralık ve 2023 Ocak ayları arasında 30 yaş üstü insanlar arasında tahmini olarak 1,87 milyon fazla ölümün meydana geldiğini ve bu ölümlerin Tibet hariç tüm Çin anakarasında gözlendiğini tespit etti.

Verilere göre Çin’in “sıfır Covid” politikasını sonlandırma kararı, hastaneye yatışta büyük bir artışa ve hükümet tarafından büyük ölçüde rapor edilmeyen ölümlere neden oldu. Araştırmacılar, yayınlanan ölüm ilanlarından ve popüler bir Çin internet arama motoru olan Baidu’dan alınan verileri kullanarak istatistiksel bir analiz gerçekleştirdi.

Çin’in Ulusal Sağlık Komisyonu, rapor hakkında yorum yapmadı.

Pekin yönetimi, 2022’nin sonunda resmi günlük ölüm sonuçlarını bildirmeyi durdurmuştu. Virüs, ülkede hala yayılmaya devam ediyor ve Pekin sağlık yetkilileri Covid’in başkentte bir numaralı bulaşıcı hastalık olduğunu belirtiyor.

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