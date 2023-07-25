Korkutucu uyarı: Kuvars tezgahlarda tehlike çanı çalıyor

Doktorlar, kuvars tezgahın onları yapan insanları öldürdüğü konusunda uyarıda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Dayanıklılıkları, lekelere, çizilmelere ve ısıya karşı dirençleri nedeniyle kuvars tezgahlar, ev tadilatçıları ve tasarımcılar arasında son yıllarda popüler bir seçenek olarak kullanılıyor.

Ancak bu güzelliğin ölümcül bir bedeli var: Araştırmacılar yeni bir raporda, kuvars tezgahı yapan işçilerin genç yaşta akciğer hastalığından öldüğünü söylüyor.

Eski tezgah üreticisi Leobardo Segura-Meza yaptığı açıklamada, “Her gün telefonun çalmasını ve yeni akciğerlerimi almak için hastaneye gelmem gerektiğinin söylenmesini umuyorum” dedi.

27 yaşındaki Segura-Meza, 10 yıl önce Los Angeles’ta taş imalatçısı olarak çalışmaya başladı ve tezgah kesip taşladı ve parlattı. Rutin olarak maske gibi koruyucu bir ekipman taktı ve toz azaltıcı aletler kullandı.

Ancak Şubat 2022’de nefes darlığı ile acil servise gittiğinde yaptırdığı akciğer biyopsisinde ileri derecede silikozis olduğu ortaya çıktı. Segura-Meza bir akciğer nakli için onay almış olsa da, zamanının tükeneceğinden korkuyor.

SİLİKOZİS NEDİR?

Kömür madencileri arasında “kara akciğer” olarak bilinen silikoz, Cleveland Clinic’e göre çok küçük silika parçacıklarının solunmasından kaynaklanan bir akciğer hastalığıdır.

Silikozun semptomları arasında sürekli öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, kilo kaybı ve akciğerlerin fibrozu (skarlaşması) yer alır.

Amerikan Akciğer Birliği’ne göre, yaklaşık 2,3 milyon ABD’li işçi, 2 milyonu inşaat sektöründe ve 300 bini diğer sektörlerde olmak üzere, işyerinde silikaya maruz kalıyor.

Mevcut tedaviler olsa da silikozis için bir tedavi yok ve hastalık giderek kötüleştiği için genellikle ölümcüldür.

KUVARS TEZGAHI NEDEN YAPILIR?

Journal of JAMA Internal Medicine’de pazartesi günü yayınlanan çalışmanın yazarlarına göre, “kuvars” olarak bilinen tezgahlar aslında reçineler, boyalar ve camla birlikte ezilmiş silika (kuvars) içeren yapay bir malzemeden yapılır.

Pazar araştırmasına göre, 2021’de bu tür sentetik taşlar plastik laminatı geride bırakarak ABD’de en çok kullanılan tezgah malzemesi haline geldi ve on yıllardır ilk kez laminantın en popüler tezgah malzemesi olmadığını ortaya koydu.

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