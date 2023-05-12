Maceraperest Bear Grylls’ten itiraf: “Vegan olduğum için utanıyorum”

"İnsan Doğaya Karşı" isimli TV programıyla tanınan ikonik maceraperest Bear Grylls, veganizmi teşvik ettiği için "utandığını" ve şimdi sebzeleri hayatından tamamen dışladığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

48 yaşındaki ikonik maceracı ve TV sunucusu Bear Grylls, hayvansal hiçbir gıda içermeyen vegan beslenmeyi bıraktıktan sonra “hiç bu kadar güçlü hissetmediğini” ve derisi ile bağırsaklarının “hiç bu kadar iyi olmadığını” iddia etti.

Atalarımızın binlerce yıldır nasıl hayatta kaldıklarından ilham aldığını söyleyen Grylls, son iki yıldır kırmızı et, kemik iliği, tuzlu tereyağı, yumurta, meyve ve bal tüketiyor. Ancak sebzeden de tamamen uzaklaşan maceraperest, işlenmiş gıdalardan, ekmek ve makarnadan da kaçınıyor.

Uzmanlar ise vegan diyetlerinin tamamen sağlıklı olabileceği ve sebzelerin dengeli beslenmenin anahtarı olduğu konusunda ısrar ederken kırmızı etin iyi bir protein kaynağı olmasına rağmen, çok fazla bağırsak kanseri riskini artırabileceğini söylüyor.

“ÇEVRE VE SAĞLIĞIM İÇİN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

Grylls, PA ile yaptığı bir röportajda, “Birkaç yıl önce vegandım, aslında bir vegan yemek kitabı yazdım ve bunu gerçekten tanıttığım için biraz utandım.”

“Bunun çevre ve sağlığım için iyi olduğunu düşündüm. Zaman, deneyim, bilgi ve çalışma sayesinde her iki konuda da yanıldığımı fark ettim.” dedi.

2021’de Nature Food’da yayınlanan bir araştırma, etin küresel gıda üretiminden kaynaklanan tüm sera gazlarının yaklaşık yüzde 60’ını oluşturduğunu ve bitki bazlı gıda üretiminin iki kat kirliliğe neden olduğunu buldu.

Ancak Grylls, “çevre için en kötü şeylerden birinin” hurma yağı ve soya yağı içeren yiyecekler olduğuna inanıyor. “Çevre için korkunç, yağmur ormanlarını yok ediyor ve bu süreçte bir ton hayvanı öldürüyor” diyen Grylls, eskiden bu yiyeceklerin “harika” olduğunu düşündüğünü itiraf etti.

Bu ayın başlarında, BM’nin Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 500’den fazla çalışmayı inceleyen bir raporu, hayvansal gıda kaynaklarının “çok ihtiyaç duyulan önemli besin kaynakları” olduğu sonucuna vardı.

İlginizi Çekebilir Veganlara uyarı: Et ve süt ürünlerinin tüketimi insanlar için hayati

İlginizi Çekebilir Bilim insanları vejetaryen ve vegan diyetleri için uyardı