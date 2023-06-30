Mantar zehirlenmesi! Entübe edildiler
Kırıkkale'de mantardan zehirlendiği belirlenen aynı aileden biri çocuk altı kişi hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağır olan iki kişi entübe edildiği bildirildi.
Yozgat’tan otomobil ile Kırıkkale’ye giden aile, gece saatlerinde Balışeyh ilçesi yakınlarında kusma ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
Mantardan zehirlendiği belirlenen Muhammet (49), Sevinç (47), Sultan (46), Emirhan (13) ve Gamze Dinçsoy (23) ile Ayşenur Eroğlu (23) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişiden Sevinç ile Sultan Dinçsoy’un entübe edildiği açıklandı. (DHA)