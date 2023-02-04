Meme kanseri belirtileri neler, ağrı yapar mı?

Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, nadir olarak erkeklerde de görülebilmekte ancak erkeklerde kadınlara oranla çok daha fazla risklidir. Yıllar boyunca belirti vermeden sinsice ilerleyen meme kanseri evrelerinde tümörün büyümesine bağlı olarak ödem ve sonrasında memede ağrı oluşabilir.

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Obezite, ileri yaş, alkol ve sigara tüketimi, radyasyona maruz kalma ve yetersiz fiziksel aktivite gibi nedenlerle görülen meme kanseri, dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklar sıralamasında kalp ve damar hastalıklarının ardından ikinci sırada yer almaktadır.

MEME KANSERİ HAKKINDA

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

MEME KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Belki de meme kanserinin en bilinen semptomu, meme dokusunda bir şişlik veya kitledir. Farklı meme kanseri tipleri ile ilgili çeşitli semptomlar ortaya çıkar. Örneğin, süt kanallarında oluşan invaziv duktal karsinom (IDK), belirgin bir göğüs yumrusuna neden olabilir. Süt üreten bezlerde oluşan invaziv lobüler karsinom (ILK) ise memede kalınlaşmaya neden olabilir.

Meme kanseri uzun yıllar boyunca belirtilere neden olmazken ileri evrelerde ise aşağıdaki belirtileri vermeye başlar.

Bunlar:

– Göğüs veya koltuk altı bölgesinde ele gelen şişlik

– Meme başından akıntı gelmesi

– Meme başında şekil bozukluğu, çökme ve renk değişimi

– Meme başında egzama benzeri deri döküntüleri ve soyulmalar

– Meme ucunda kızarıklık ve yara oluşumu

– Kilo kaybı

– Meme ağrısı

– Halsizlik ve çabuk yorulma

MEME KANSERİ AĞRI YAPAR MI?

Memede ağrı özellikle her iki memede de hissediliyorsa öncelikle hormonal değişiklikleri ve adet döngüsünü işaret eder. Bunun yanı sıra fibroadenom ve fibro kistler de memede ağrı yapabilir. Hamile kadınlarda hormonların değişimine bağlı olarak memede ağrı görülürken, emziren kadınlarda da emzirmeye bağlı olarak memede ağrı gelişebilir. Meme kanserinin ileri evrelerinde tümörün büyümesine bağlı olarak ödem ve sonrasında memede ağrı oluşabilir. Ancak memede ağrı meme kanseri belirtisi olarak kabul edilmez.

MEME KANSERİNDEN KORUNMA YOLLARI

– Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak.

– Sağlıklı beslenmek ve düzenli spor yapmak.

– İdeal kiloyu korumaya özen göstermek.

– Bebek sahibi olan anneler için ilk 6 ay emzirmek.

– Çok geç yaşta anne olmamak,

– Hormon ilaçlarının kullanımına dikkat etmek.