Merdiven altı ürünlere dikkat

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğan Nasır Binici, merdiven altı ürünlerin mide-bağırsak enfeksiyonunun yanı sıra astım bronşiti ve dikkat eksikliği olan çocuklarda hastalığı alevlendirdiğini belirtti.

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Prof. Dr. Doğan Nasır Binici, sağlıksız koşullarda üretilen çikolata ve şekerlemelerin hastalıklara davetiye çıkardığını, bayram dönemlerinde özellikle tatlı, şeker ve çikolata tüketiminde önemli artış yaşandığını belirtti.

Binici, hijyenik koşullardan yoksun, “merdiven altı” diye tabir edilen ortamlarda üretilen şeker, tatlı ve çikolata gibi ürünlerin tüketiminin, kan şekeri ile kolesterolde ani yükselmelere neden olabildiğini söyledi.

“BAYAT ÜRÜNLER ERİTİLEREK YENİDEN SATIŞA SUNULUYOR”

Merdiven altı üreticilerin, maliyeti düşürmek için şeker pancarından yapılacak tatlıları sentetik tatlandırıcılarla yaptığını dile getiren Binici, “Tüketim süresi geçmiş bayat ürünler eritilerek yeniden satışa sunuluyor. Merdiven altı dediğimiz sağlıksız, hijyenden yoksun ürünlerde özelikle kimyasal madde içeren gıda renklendiriciler, katkı maddeleri ve tatlandırıcılar kullanılıyor, bunlar erişkin ve çocuk sağlığı için tehlike arz ediyor. Bu tür üretim yerlerinde, insanlarda hastalık yapan birçok mikroorganizmanın barınması hastalıklara davetiye çıkarmaktadır”dedi.

Binici, özellikle bayram süresince tüketilecek şeker, çikolata, tatlı ve lokum gibi ürünlerin özelikle Türk Gıda Kodeksine uygun, tanınmış ve bilinir markalardan alınmasını önerdi.

ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİNİ TETİKLİYOR

Merdiven altı ürünlerin kullanılması sonucu mide bulantısı, kusma ve ishal gibi şikayetlerle acillere yoğun başvuru olduğunu ifade eden Prof. Dr. Binici, şöyle devam etti:

“Bayram alışverişlerinde ürünlerin özellikle ambalajı düzgün, tüketim tarihine mutlaka dikkatle bakmalıyız. Tüketim tarihi geçmiş, ambalajı bozulmuş, rengi solmuş, kokan, parlak olmayan mat renkli ürünlerden uzak durulmalı. Merdiven altı ürünlerin içerisindeki kimyasal tatlandırıcı, renklendirici ve katkı maddeleri erişkin ve çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonları, sindirim, hazımsızlık gibi şikayetlere, alerjik bünyesi olanlarda ise deri döküntülerine yol açmaktadır. Özellikle astım bronşiti ve dikkat eksikliği olan çocuklarda ise bu hastalıkları alevlendirebilir.”

Kronik hastalığı olanların bayramda mevcut diyetlerine uymayıp düzenli kullanmaları gereken ilaçları almadıklarında şeker koması, yüksek tansiyon, mevcut böbrek hastalıklarında tetiklenme ve gut atağı ile acil servislerde yoğunluk oluşturduğuna işaret eden Binici, bayram sonrasında ise merdiven altı ürün tüketilmesine yönelik poliklinik başvurularında ciddi artış gözlemlediklerini anlattı. (AA)