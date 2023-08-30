Neden ekmekten uzak durmalıyız?

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre Türkiye’de kişi başına 200 kilo ekmek tüketildiğini belirten Karatay, “Bu durum bağırsak sağlığı için zararlı. Çünkü dost bakterileri yok ederek, hastalıklara kapı aralıyor” dedi.

Batuhan SERİM

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SÖZCÜ Televizyonu'nda ‘Canan Karatay ile İyilik Sağlık' programında sunucu Elif Tümen'in sorularını yanıtlayan Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bağırsakların genel vücut sağlığı için önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Karatay, bağırsak sağlığını tehdit eden faktörleri de şöyle anlattı:

Bağırsaklar hakikaten ikinci beyin çünkü bağırsak dediğimiz zaman neye bağırsak diyoruz? Ağzımızın başından, popomuzun sonuna kadar olan bir boru düşünün, buna mide de dahil. Buna on iki parmak bağırsağı da dahil. Buna safra kesesi de dahil. Apandisit de dahil. Bağırsaklar budur. Bunların hepsi çok önemli. Bunlar, insan vücudunda bulunan hücrelerin sayısından daha fazla miktarda bakteri üretir. ‘Dost bakteri' deriz bunlara. ‘Dost bakteri' demek, bağırsaklarımızda bulunan, bağırsakların iç yüzeyini kapsayan tek hücreli dokulardır. Bu bakteriler vücudumuzun sağlıklı olmasını sağlar.

DOST BAKTERİLER BİZİ MUTLU EDER

‘Dost bakteriler' vücudumuzun bütün sağlığını destekler. Bağışıklığımızın yüzde 90-95'i ‘dost bakteriler' tarafından bağırsaklarda yapılır. Bu ‘dost bakteriler' serotonin denilen mutluluk hormonunu üretirler. Aynı zamanda depo ederler. Bağırsaktan beyne gönderirler ve beyinde serotonin olduğu zaman mutlu oluruz. B12 vitamini midede de bağırsaklarda da yapılır. Bağırsaklarımızda bir de K2 vitamini yapılır. Eğer kabızsanız bunların hiçbiri yapılmaz. Eğer gluten yiyorsanız bunların hiçbiri yapılmaz. Bağırsaklarımız güçlü olursa psikolojimiz de güçlü olur. Aşırı stres de bağırsakları bozar. Psikiyatristlerin verdiği antidepresanlar beyinde serotoninin artmasını sağlayan ilaçlar. Ama beyinde serotonin olmazsa ne artacak? Serotonini bağırsaklar üretiyor çünkü…

HASTALIKLAR AZALIR

Çiğneme de çok önemli. Fakat çiğnemeden de önce bağırsak florası diyoruz ki buna mikrobiyom denir. Dost olan mikrobiyonların azalmamasını sağlamamız lazım. Tabii bu beslenmeyle başlıyor. Çiğnediğiniz şeyin de kalitesi önemli, sadece çiğnemek değil. Yani hepsi bir bütün. Dost bakterileri azaltan veya öldüren ne? En başında şeker ve gluten. Ülkemizde maalesef çok aşırı miktarda ekmek tüketiliyor. Ekmekteki gluten dost bakterileri yok ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporu var; Türkiye'de kişi başına 200 kilo ekmek tüketiliyor. Eğer Türkiye'de kişi başına tüketilen ekmek miktarı yüzde 30 azalırsa Türkiye'de görülen bütün kronik hastalıklar da yüzde 30 azalır.

PROBİYOTİKLERİN ÖNEMİ

Dost mikrobiyomu bazı yiyeceklerle çoğaltabiliriz. Probiyotikler canlı bakteri içeren içeceklerdir. Yani ev yoğurdu, ev sirkesi, doğal zeytinyağı. Probiyotik ne demek? Probiyotikli gıdaların içinde canlı bakteri yoktur ama vücudumuza girdiği zaman mikrobiyom ve dost bakterilerin çoğalmasını sağlar. Yani probiyotiklerin besin kaynağıdır. Bunların da başında soğan, pırasa, pancar, turp, lahana, brokoli ve karnabahar gelir.

KOLESTEROLDEN KORKMAYIN

Kolesterol denilen bir madde var ve herkese öcü gibi gelir. Vücudun en faydalı ögelerinden biridir. Kolesterol yağ değildir. Kolesterol karaciğerde üretilen steroldür. Karaciğer onu üretir, safra kesesinde depo edilir ve gerektiği zaman hazım için bağırsağa verilir. Safra kesesinin içinde de dost hücrelerin oranının ötekilerden yüksek olması gerekiyor.

YULAF DA ÇOK ZARARLI

Sebzeler; bol yağ ile yenecek, doğal bol tereyağı ile yenecek, kuzu eti ile pişecek. Yulaf çok tehlikeli, gluten dolu. Yulaf insan yemi değil, at yemidir. Gluten dolu bir de işlem sırasında içine şeker katılıyor. Bağırsakları çalıştırdığı falan yok. Ondan sonra ‘Niye şiştim?' diye soruyor insanlar… Glutenin en önemli belirtilerinden biri de karnın şişmesidir. Bir şey yediğinizde şişkinlik yapıyorsa içindeki gluten size dokunuyor demektir. Gluten diş macunlarında da var. Eğer gluten hassasiyetiniz varsa diş macunlarınızı çöpe atacaksınız.

VÜCUTTA DA MÜSİLAJ OLUR

Göz kenarında koyuluk vücutta uzun süreden beri müsilajın olduğunun belirtisidir. Bu müsilaj ne olabilir? Şeker fazlalığı olabilir. Kurşun, alüminyum ve cıva zehirlenmesi olabilir. Bunlar kronik olaylardır, uzun süre vücutta kalınca bütün hücreleri, beyni etkiler. Bir de deterjanlar. Deterjanlarda bulunan birçok zehir var. Bunlar vücuda girdiği zaman vücut bunları kullanamıyor. Nasıl Marmara Denizi'ni bozdular müsilaj dediler, onun gibi vücudumuzda da müsilaj oluyor.

EN TEHLİKELİ GIDA KATKI MADDESİ

Mono Sodyum Glutamat yani MSG, Çin tuzudur. En tehlikeli gıda katkı maddelerinden biridir. Lezzetlidir. Damak tadını değiştirir. Devamlı Mono Sodyum Glutamatlı yiyecek ararsınız.

SAAT 19.00'DAN SONRA YEMEK YEMEYİN

Yemek yeme saati de bağırsak sağlığını etkiler. Bir kere hiçbir zaman saat 19.00'dan sonra yemeyeceğiz. Sık sık da yemeyeceğiz. İbn-i Sina diyor ki 11. Yüzyılda; insanların bağırsakları çok uzundur. Boyumuza göre 12-13 metre… Onun için “sık sık yerseniz bağırsaklar bunu hazmedemez, öğütemez, kullanamaz. Sık sık yerseniz enzimler kendini toparlayamaz, biter tükenir ve perişan olursunuz” diyor. ‘İnsan vücudu bir öğün yemeye programlanmıştır' diyor. ‘Eğer bağırsaklarınız kısa olsaydı kuş gibi dakikada bir yemeniz lazımdı. Sürekli acıkıyorsanız yedikleriniz hakiki besin değildir. Doğal da yeseniz, sık sık yediğinizde hazım olmuyor.

SOFRANIZDAN YOĞURDU EKSİK ETMEYİN

Anneler evde yoğurt yapsınlar. Hatta çocuklarıyla beraber yapsınlar. Ben bunu öneriyorum. Kendi yoğurtlarını yapıp yesinler. Çocuk kendi yaparsa mutlu olur, bol bol yer. Yoğurt çok önemli.”

“BAĞIRSAKLARIMIZ GÜÇLÜYSE PSİKOLOJİMİZ DE GÜÇLÜ OLUR”

B12 vitamini midede de bağırsaklarda da yapılır. Bağırsaklarımızda bir de K2 vitamini yapılır. Eğer kabızsanız bunların hiçbiri yapılmaz. Eğer gluten yiyorsanız bunların hiçbiri yapılmaz. Bağırsaklarımız güçlü olursa psikolojimiz de güçlü olur. Aşırı stres de bağırsakları bozar.

– BİTTİ –