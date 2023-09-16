Nipah alarmı: Bilinen tedavisi bulunmayan virüsle ilgili korkutan tahmin

Hindistan'da 2 kişinin ölümüne yol açan Nipah virüsü, Avrupa ülkelerini de alarm durumuna geçirdi. Bilim insanları, bilinen bir tedavisi bulunmayan virüsün mutasyona uğrayarak insanlar arasında hızla yayılmasından endişe ediyor.

Sozcu.com.tr

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Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde 2018’den bu yana yaşanan 4. Nipah salgınında 2 kişinin hayatını kaybetmesi birçok ülkede büyük endişeye yol açtı. Ülkede çok sayıda okul kapatılırken 9 köy karantina bölgesi ilan edildi.

İlk olarak 1998’de Malezya ve Singapur’daki domuz çiftliklerinde görülen Nipah virüsü, aşısı ve kanılanmış bir tedavisi bulunmaması, ölüm oranlarının da çok yüksek olması nedeniyle büyük endişeye yol açıyor.

HAFİF BELİRTİLERLE BAŞLIYOR, KOMAYA KADAR GİDİYOR

Bilim insanları, virüsün yarasalar üzerinden mutasyona uğramış çok tehlikeli bir varyantının insanlar arasında hızla bulaşabileceği uyarısında bulunarak önlemlerin artırılması çağrısı yaptı.

Ölüm oranları yüzde 70’i bulan virüs, genelde Covid veya grip salgınına benzer olarak ateş, nefes güçlüğü, mide bulantısı, baş ağrısı, kusma, ağır vakalarda ise koma gibi belirtiler gösteriyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırdığı virüsün Hindistan’da yeniden yayılmaya başlaması, yeni bir kitlesel salgın kaygısı yarattı. 1998’deki salgında 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 2001’de 62, 2018’deki salgında ise 21 kişi ölmüştü.

Hindistan’daki son salgın Avrupa’da da endişelere yol açtı. İngiltere, virüsü dikkatle takip ettiğini, virüsün ülkeye girme ihtimali nedeniyle tetikte olduğunu duyurdu.