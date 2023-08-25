Organ nakliyle 4 kişinin hayatı kurtuldu
Bursa'da beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen İ.Y.'nin organları dört hastaya umut oldu.
Bursa’da 43 yaşındaki İ.Y., 18 Ağustos’ta beyin kanaması geçirince Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan hastanın beyin ölümü gerçekleşti.
Organ nakil yetkililerinin görüştüğü ailesi, İ.Y.nin organlarını bağışlama kararı aldı. Çekirge Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla hastanın kalbi, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları alındı.
Hastanın 1 böbreği, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 1 böbreği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, kalbi İstanbul’da özel bir hastaneye, karaciğer ve korneaları ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gönderildi.