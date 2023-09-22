Osman’ın kalbi, bir kişiye hayat verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosikletle otomobile çarptıktan sonra kamyonun altına sürüklenen ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Osman Başpınar'ın (24) kalbi, Antalya'da kalp yetmezliği yaşayan Kerim Gökkurt'a (54) başarıyla nakledildi.

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Aydın’da Beydağı-Nazilli yolu üzerinde 13 Eylül’de sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Cam fabrikasında çalıştığı öğrenilen Osman Başpınar, Bekirler Mahallesi’nden Kuyucak yönüne motosikletle giderken önce karşı yönden gelen otomobille çarpışıp ardından kamyonetin altına sürüklendi. Ağır yaralanan Başpınar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Başpınar’ın tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi organ bağışı yapma kararı aldı. Organların bağışa uygun olup olmadığının belirlenmesi için yapılan tetkiklerden sonra kalp, karaciğer ve 2 böbreğinin bağışlanmasına karar verildi. Başpınar’ın kalbi Antalya’ya, 2 böbreği İstanbul’a, karaciğeri ise Denizli’de organ bekleyen hastalara gönderildi.

KALBİ BAŞARIYLA NAKLEDİLDİ

Osman Başpınar’ın kalbi, dün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne getirildi. Başpınar’ın kalbi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından Antalya’da kalp yetmezliği yaşayan Kerim Gökkurt’a başarıyla nakledildi. Gökkurt’un tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde devam ediyor. (DHA)