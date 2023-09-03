Penisini büyütmek istiyordu: Sahte estetik cerrah sonu oldu

Cinsel uzvunu büyütmek isteyen bir adam, merdivenaltı çalışan bir estetik cerrahın hatası yüzünden feci bir şekilde can verdi.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın Solingen kentinde yaşanan olay uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu… İsmi açıklanmayan bir adam penisini büyütmek için bir estetik cerrah ile anlaştı. Merdivenaltı çalışan estetik cerrah Torben K. (46), ameliyat sırasında kullandığı silikon malzeme ve diğer tıbbi cihazlar sebebiyle adamın ölümüne sebep oldu.

Sahte estetik cerrahın kullandığı silikon madde, 32 yaşındaki hastanın kan dolaşımına sızdı. İsmi açıklanmayan 32 yaşındaki adam ameliyattan sonra yaşamına devam ederken, olaydan 7 ay sonra ise kan zehirlenmesi, böbrek ve karaciğer yetmezliği sonucunda yaşamını yitirdi.

“HASTANIN İSTEDİKLERİNİ YAPTIM”

İsmi açıklanmayan adamın ailesi ise Torben isimli sahte doktor hakkında yasal işlem başlattı. Ağabeyinin internet üzerinden Torben isimli “doktor” ile anlaştığını belirten 29 yaşındaki kız kardeşi suç duyurusunda bulundu. Önceki gün hakim karşısına çıkan Torben’in doktor olmadığı ve diplomasının sahte olduğu ve ameliyatları da evinde yaptığı tespit edildi.

Torben’in yaptığı ameliyattan sonra hastanın cinsel uzvunun büyüdüğü fakat nefes alıp vermekte sorunlar yaşadığı açıklandı.

Hakim karşısına çıkan Torben K., ne tür bir silikon madde kullandığını ise açıklamadı. Torben K., ” Ben sadece hastanın benden istediklerini yaptım” dedi. Torben, 5 yıl hapis cezası aldı.

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