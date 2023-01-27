Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısı ile grip aşısını aynı anda olanlar dikkat: Çarpıcı iddia

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer'in Covid-19'a karşı geliştirdiği hatırlatma dozu ile grip aşısının aynı gün olmanın inme riskini artırabileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de de kullanılan Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısının hatırlatma dozu ile ilgili bir araştırma uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bilim insanları, Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısı ile grip aşısını aynı anda olmanın olası bir risk yaratabileceğini açıkladı.

Bu ayın başlarında, ABD’deki aşı gözetim sistemlerinden biri olan FDA, Covid-19’un Omicron varyantına özgü aşı ile 65 yaş üstü yaşlılar arasında artmış iskemik inme riski arasında olası bir ilişki olduğunu işaret etti.



Yapılan incelemede, yaklaşık 550.000 alıcı arasında Pfizer aşısını olduktan sonraki 21 gün içinde 130 yaşlı kişinin felç geçirdiği bulundu. 70’li yaşlarındaki bir adam, olası ölüm nedeninin belirlendiği felçten bir ay sonra öldü.



Bağlantıyı araştıran FDA yetkilileri, hastaların çoğunun aynı gün grip aşısı olduğunu ve bunun bir faktör olabileceğini söyledi. Bilim insanlarının analizinde Covid-19’un hatırlatma dozu ile grip aşısını aynı gün olmanın risk yaratabileceği kaydedildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Covid-19 ve gribe karşı eş zamanlı aşılamadan kaynaklanan potansiyel güvenlik sorunlarını incelemek için daha büyük bir çalışma başlatan FDA’nın elde edeceği bulgular, her iki aşının da önümüzdeki kış aynı anda yaptırılıp yaptırılmayacağı tavsiyesine devam edip etmeyeceğine karar vermesine yardımcı olacak.

Halihazırda sağlık yetkilileri, grip ve Covid-19 aşılarının aynı anda yapılması gerektiğini tavsiye ediyor. Hatta Eylül ayında Beyaz Saray Covid-19’la Mücadele Koordinatörü Dr. Ashish Jha, “Tanrı bize iki kol verdi, biri grip aşısı için diğeri de Covid-19 aşısı için” demiş ve vatandaşlarından iki aşıyı da aynı anda olmalarını istemişti.

Bilimsel araştırmaya katılmayan Pittsburgh Üniversitesi’nde tıp profesörü olan Dr. Walid Gellad ise konunun daha fazla araştırılması gerektiğini söyleyerek, “Bazen sinyaller net değil. Bunu daha fazla araştırmak mantıklı ve bu yaş grubunda bilinen yararları göz önüne alındığında uygulamayı değiştirmek mantıklı değil” dedi.

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