Pilatesle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Son yılların en popüler egzersizlerinden biri olan pilatesle ilgili bilgi kirliliğine dikkat çeken Egzersiz Uzmanı Ecem Akgül bu konuda yanlış bilinen noktalara açıklık getirdi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Pilates fiziksel kuvveti, esnekliği ve koordinasyonu artıran, stresi azaltan, iyilik hali hissini ve mental odaklanmayı geliştiren egzersizlerin başında geliyor. Egzersiz Uzmanı Ecem Akgül, son yıllarda popüler olan pilatesle ilgili yanlış bilgilere değinerek, doğrularını şöyle açıkladı.

Pilates kilo verdirmez (YANLIŞ)

DOĞRUSU: Pilates kilo verdirmez diyenlere inanmayın. Kişiye özel dizayn edilen istikrarlı-düzenli egzersiz programı ve beslenme alışkanlıkları ile uyguladığınız egzersiz metodu ne olursa olsun kilo verebilirsiniz.

Pilates boy uzatır (YANLIŞ)

DOĞRUSU: Pilates boy uzatır diye oluşan bir algının asıl sebebi; düzenli pilates egzersizleri sayesinde güçlü, esnek ve dengeli gelişmiş bir vücuda sahip olursunuz. Bu sayede duruşunuz düzelir ve daha dik durmaya başlarsınız. Yani boyunuz uzamaz sadece kaybettiğiniz duruşu geri kazanırsınız.

Herkes için uygundur

Pilatesi sadece kadınlar yapabilir (YANLIŞ)

DOĞRUSU: Pilates egzersiz metodu dışarıdan yavaş ve sakin görüldüğü için sadece kadınlar uygulayabilirmiş gibi bir algı oluşmuş durumda ancak pilatesi erkekler de yapabilir. Unutmayın pilates herkese uygun bir egzersiz çeşididir.

Pilatesi sadece duruş problemleri olanlar veya yaralanma yaşayanlar yapar (YANLIŞ)

DOĞRUSU: ‘Dik durmuyorsun pilates yapmalısın', ‘Yaralanmanı iyileştirmek için pilates yapmalısın' önerileri günümüzde maalesef yanlış yorumlanmaktadır. Sanki sadece bu durumlar yaşanırsa yapılabilirmiş gibi bir algı oluşturmuş durumda ancak pilates, fiziksel uygunluk durumunuz ne olursa olsun her seviyeden insan için uygun bir egzersiz metodudur. Kişisel eğitmeniniz size uygun program dizaynı yaparak siz istediğiniz hedefe ulaştıracaktır.

Doğru eğitmeni seçin

Pilatesi esnek olmayanlar yapamaz (YANLIŞ)

DOĞRUSU: Pilates, her duruma ve seviyeye uygundur. Bilinçli ve doğru hareket açıklığıyla esnekliği geliştiren bir metottur. Söylenilenin tam aksine esnek olmayan bireylere çok büyük katkısı olacaktır.

Sadece pilates eğitmeni diye bir unvan vardır (YANLIŞ)

DOĞRUSU: ‘Pilates eğitimi aldım, sertifikam var, pilates yaptırabilirim ve ben sadece pilates eğitmeniyim' diyen eğitmeni sorgulayacak bilgiyi edinmelisiniz. ‘Ben sadece pilates eğitmeniyim' diye bir şey yoktur. Evet pilates egzersiz metodu alanında uzmanlaşmak istenebilir ve elbette pilates eğitimi alınmalı ama bu işi yapabilmek için yani pilates eğitmeni olabilmek için önce kişisel bir eğitmen olunmalıdır. Bir kişisel eğitmenin, antrenman bilgisinden tutun vücudun anatomik ve fizyolojik bilgisine kadar bilgi sahibi olmadan bu işi yapması sizi sağlığınızdan edebilir. Bir kişi, halk dilinde personal trainer olarak bilinen kişisel eğitmen yani egzersiz uzmanı olmuş ise zaten pilates gibi birçok egzersiz metodolojisinin eğitimlerini alarak bilinçli bir şekilde egzersiz programlarına dahil edebilir. Bu sayede kişi pilates eğitmeni olmuş olmaz sadece bir pilates eğitimi almış yani pilates egzersiz metodunu kullanabilen bir kişisel eğitmen olur. Tabiİ ki bu işe gönül koymuş hem eğitim alıp hem de kendini her anlamda geliştirmeye çalışan eğitmen adaylarımıza saygımız ve desteğimiz sonsuz ancak yukarıda bahsettiğim fark çok önemlidir. Kısacası, kişi elbette gereken eğitimlerle sertifika almış olmalı ancak eğitmenin tecrübesinden, teorik-pratik bilgisinden emin olmak için bilinçlenmeli ve sorgulamalısınız. Unutmayın gerçekten pilates yapmak istiyorsanız doğru eğitmen ve doğru merkezi bulduğunuzdan emin olmalısınız.

VÜCUDU NASIL ETKİLER?

Düzgün ve dengeli gelişim, doğru nefes alıp verme, esnek, sıkışmamış omurga ve eklemler, sağlıklı kan dolaşımı ve beden/zihin/ruh birliği pilatesin temel amaçlarındandır. İyi bir kan dolaşımı, derin sağlıklı nefes alıp verme ve güçlenmiş akciğerler, güç ve esneklik, sağlıklı kemikler ve eklemler, gelişmiş duruş, denge ve koordinasyon, sıkı bir karın, enerji, dayanıklılık, stres seviyesinde düşüş, vücuttaki ağrılarda azalma, zarar görmüş kas ve eklemlerin yeniden yaralanma ihtimalini önlemek bu egzersizin etkilerine örnek olarak gösterilebilir.