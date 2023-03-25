Pozitif düşünmenin 5 önemli faydası

‘‘Zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde pozitif olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var’’ diyen Prof. Dr. Derya Uludüz, bunu başarmanın yollarına ve sağlığımıza katkılarına dikkat çekti.

Nazan DOĞANER HALICI

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Pozitif psikoloji yaşananların olumlu ve olumsuz yönlerini görerek, olumsuzlukla mücadele edip, olumluya odaklanmayı hedeflememizi sağlar. Son zamanlarda özellikle yaşanan deprem felaketiyle birlikte endişe, korku, depresyon gibi duygu durumlarının çok yaygın görüldüğünü belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Uludüz, hayata bir nebze de olsa pozitif bakmayı başarmanın yollarını, bunun fiziksel ve ruhsal sağlığımıza faydalarını şöyle anlattı.

İşte ruhsal ve fiziksel etkileri

Pozitif düşünmenin hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınıza sayısız faydası vardır. Bunlardan bazıları şöyle özetlenebilir…

1-Stres ve kaygıyı azaltır: Pozitif olumlama, olumsuz deneyimler üzerinde durmak yerine yaşamdaki iyi şeylere odaklanmanızı sağlayıp stresinizi azaltır.

2-Zorluklarla daha iyi başa çıkmayı sağlar: Pozitif düşünme, hayatın zorluklarına karşı daha iyi başa çıkma becerileri geliştirmenize yardımcı olur ve zor durumlara daha iyimser ve esnek bir bakış açısıyla yaklaşmanızı sağlar.

3-Motivasyonu artırır: Pozitif düşünce hedeflerinize ulaşmak için itici bir güçtür. Motivasyonunuzu artırmanıza yardımcı olur.

4-Sağlığa sağlık katar: Pozitif bir bakış açısı, kalp-damar hastalıkları riskini azaltmak, kan basıncını düşürmek ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek gibi fiziksel sağlığınız üzerinde de olumlu etkiler sağlar. Bir rahatsızlık yaşadığınızda daha kolay yönetir, daha çabuk iyileşirsiniz.

5-Sosyalleşmeyi sağlar: Pozitif bir tutum, iyimser ve destekleyici ortamı teşvik ederek sorunlara daha yapıcı bir zihniyetle yaklaşmanızı ve etrafınızdakilerle daha iyi ilişkiler kurmanızı sağlar.

Egzersiz

Düzenli fiziksel aktivite, beyinde endorfin adlı mutluluk hormonunun salgılanmasını sağlar. Egzersiz ruh halinizi yükseltmenin, sağlığınızı iyileştirmenin ve monoton bir rutini kırmanın harika bir yolu olabilir. Yoga, koşu, yürüyüş, bisiklete binme, yüzme veya halter gibi aktiviteleri deneyebilirsiniz.

Bahçeyle uğraşmak

Dışarı çıkıp doğayla bağlantı kurmak beyninize pozitif yükleme yapar. Ayrıca kendi meyvelerinizi, sebzelerinizi veya çiçeklerinizi yetiştirmenin eğlenceli ve ödüllendirici tarafı da ayrı bir zevktir.

Negatiflik beyni yorar

Olumsuz düşünceler ya da farklı bir deyişle negatif düşünceler bizleri üzgün, şüpheci ve karamsar bir hale getirir. Bu durum da önce depresyona uzun vadede de kalıcı psikolojik sorunlara neden olabilir. Negatif düşünen kişilerde stres hormonu olan kortizol ve adrenalin çok fazla üretilir. Bu hormonların yüksek miktarda olması ise beyne ve hafızaya zarar verir. Kişinin yaşadıklarına ve olaylara negatif anlam yüklemesi, en küçük şeylerde moralinin bozulmasını kolaylaştırır.

Bu yöntemleri deneyin

Pozitif psikoloji için yapılması gerekenler çok da zor değil. İşte bunun yolları…

Hobi: En basit hobiler bile beynin dinlenmesini ve mutlu olmasını sağlar. Tekdüze bir rutinin içinde sıkışıp kaldığınızı düşünüyor, kendinizi iyi hissetmiyorsanız, yeni hobiler geliştirmek bu döngüyü kırmanıza, hayatınıza biraz heyecan, keyif ve çeşitlilik katmanıza yardımcı olabilir.

Mutfakta zaman geçirmek: Yeni tarifler denemek ve farklı malzemelerle deneyler yapmak gibi rutininize biraz çeşitlilik katmak psikolojinize iyi gelebilir.

Yeni beceriler kazanmak: Kurslara veya atölyelere kaydolmak, kendinize meydan okumak, beyninizi mutlu etmek için iyi bir yöntemdir. Örneğin, yeni bir dil öğrenmeyi, dans kursuna katılmayı veya ahşap işçiliğini deneyebilirsiniz.

Düzenli uyumak: Uykusuzluk beynin sağlıklı çalışmasını engeller. Pozitif düşünmenin en önemli kriterlerinden biri de düzenli ve kaliteli uykudur. Gün içinde yapılan kısa uykular beynin dinlenmesi için oldukça faydalıdır. Az uyumak ise sinir sisteminin fonksiyonlarını bozar ve olumsuz düşünceleri tetikler.

Seyahat etmek: Mümkünse, yeni yerlere seyahat etmek, monotonluktan çıkmak ve yeni şeyler deneyimlemek için harika bir yoldur. Uzaklara seyahat edemeseniz bile şehrinizin veya kasabanızın yeni bölgelerini keşfetmek eğlenceli olacak ve hayata pozitif bakmanıza katkıda bulunacaktır.

Evcil hayvan edinmek: Stres hormonu kortizol seviyelerini düşürür ve depresyon, kaygı ve sosyal izolasyondan kurtulmayı sağlar. Sadece kortizol değil oksitosin, serotonin ve dopamin miktarları da değişiklik gösterir. Evcil hayvan sahipliği çocuk ve ergenlerin duygusal, bilişsel, davranışsal, eğitimsel ve sosyal gelişimine fayda sağlar. Bu etkiler özellikle benlik saygısı, yalnızlık ve sosyal yeterlilik alanlarında görülmektedir. İleri yaştaki kişilerde ise, evcil hayvan sahipliğinin arkadaşlık, anlam ve amaç sağlayarak, yalnızlığı gidererek ve sosyal etkileşimi teşvik ederek kişinin zihinsel sağlığını iyileştirir.

Gülmek: Fıkralar, espriler, mizah olaylara farklı bir bakış açısıyla bakmamızı sağlar. Bu durum beynin çalışması açısından da faydalıdır. Esprili konuşmalar nedeniyle beyin hızlı düşünme egzersizleri yapar ve zekanın verimini artırır. Gülümsemek ve mutlu görünmek ise iç sıkıntısını azaltır. Çünkü beyin vücut diline aykırı bir şekilde düşünemez ve davranamaz.