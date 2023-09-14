Protein karışımı şüphesi: 16 yaşında ölen genç uzmanların dikkatini çekti

İngiltere'de bir uzman, "geri dönüşü olmayan beyin hasarı" yaşayan ve hayatını kaybeden bir gencin, protein karışımları nedeniyle ölmüş olabileceği konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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16 yaşındaki Rohan Godhania, teşhis edilemeyen üre döngüsü bozukluğu nedeniyle Ağustos 2020’de hayatını kaybetti.

Godhania’nın dosyasıyla ilgilenen adli tabip yaptığı açıklamada, doktorların amonyak testi yapmaması üzerine vefat etmesinin ardından daha fazla kişinin protein karışımlarından ölebileceği konusunda uyardı.

Talihsiz genç, içeceği tükettikten sonra rahatsızlandı ve nörologların kendisine amonyak testi yapılması yönündeki tavsiyelerinin dikkate alınmaması üzerine hayatını kaybetti.

Durumu gitgide kötüleşen genç, iki gün sonra Ağustos 2020’de, amonyağın parçalanmasını önleyen bir üre döngüsü bozukluğu olan teşhis konmamış ornitin transkarbamilaz (OTC) eksikliği nedeniyle trajik bir şekilde öldü.

BAŞKA KİŞİLERDE DE AYNI SEBEPTEN ÖLÜM RİSKİ

Şimdi, Milton Keynes’in kıdemli adli tabibi Tom Osborne, NHS İngiltere ve Gıda Standartları Ajansı’na yazarak, protein ürünlerinin etiketlerinde “belirgin” uyarıların kullanılması yönünde çağrıda bulundu, çünkü bilim insanına göre kanıtlar, “gelecekte ölümlerin meydana gelmesi riskinin” bulunduğunu gösteriyor.

Amonyak, proteinin sindirimi sırasında vücut tarafından üretilen bir atık üründür, ancak OTC, amonyağın birikmesine ve merkezi sinir sistemini etkilediği toksik seviyelere yükselmesine izin verir.

Gelecekteki Ölümleri Önleme raporunda, kıdemli adli tabip Tom Osborne, gencin İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nde (NHS) gençlere yönelik muamele ve amonyak testi için rehberlik hakkındaki soruşturması sırasında ortaya çıkan “endişe yaratan konuları” ortaya çıkardı.

ACİL SERVİSLERE ÖZEL REHBER

Acil servislere gelen hastalardaki amonyak seviyelerinin test edilmesine yönelik rehberlik eksikliği olduğundan söz eden Osborne, “Kılavuz, amonyak testlerinin yapılması, sonuçların yorumlanması ve bulgulara dayalı olarak bilinçli klinik kararlar alınması için açık protokoller içermelidir. Söz konusu rehber, tüm acil servislere ve sağlık tesislerine dağıtılmalıdır.” şeklinde konuştu.

Osborne, soruşturma boyunca elde edilen delillerin başka gençlerde de ölümlerin meydana gelmesi riskinin bulunduğunu gösterdiğini de ekledi.

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