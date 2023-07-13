Riski azaltmak mümkün: Kalp hastalığı oranını yükselten altı yiyecek açıklandı

Bir uzman, kalbiyle ilgili risk taşıyan insan sayısının "endişe verici" olduğunu söyleyerek kaçınılması gereken altı yiyeceği sıraladı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, kalp ve dolaşım hastalıkları, en yüksek ölüm oranları arasında yer alıyor ve Birleşik Krallık’taki tüm ölümlerin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

Bunlardan koroner kalp hastalığı en sık görülen tiptir. Hastalık, diyet ve yaşam tarzı gibi bir dizi faktörden kaynaklanabilir.

Örneğin, belirli yiyecek türlerini fazla yemek, kanda zamanla tehlikeli tıkanıklıklara yol açabilen kolesterol birikmesine yol açar.

Beslenme uzmanı Shona Wilkinson, kalp hastalığı riskinizi azaltmak için hangi yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini paylaştı.

KALP SAĞLIĞI İÇİN UZAK DURULMASI GEREKEN YİYECEKLER

Wilkinson, “Kalp sağlığına uygun bir diyet, büyük miktarlarda tüketildiğinde kanın geçişini daraltmaya ve kalbe baskı yapmaya başladığı atardamarlarda depolanan kolesterolü yüksek gıdaları ortadan kaldırmakla başlar.”

“Bu yiyeceklerin başlıca örnekleri, cips gibi kızartılmış yiyecekler, kek ve bisküviler dahil işlenmiş yiyecekler, tereyağı, krema ve sert peynirdir. Çok daha fazlası var, bu yüzden her zaman etiketi kontrol edin.” dedi.

Kolesterol seviyelerini yükselttiği bilinen doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler şöyle sıralanabilir:

1. Etin yağlı kısımları

2. Sosis, salam gibi işlenmiş etler

3. Peynirli kraker ve patlamış mısır gibi bazı atıştırmalıklar

4. Çikolatalı şekerleme

5. Hamur işleri

6. Palm yağı, Hindistan cevizi yağı

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