Ruh sağlığı zayıf olan kadınlarda erken doğum riski daha yüksek

Yeni bir araştırmaya göre; akıl sağlığı zayıf olan kadınların erken doğum riski yüzde 50 daha yüksek.

Sozcu.com.tr

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Uzmanlar sık sık akıl sağlığı sorunlarının, fiziksel sağlığı da etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Yeni bir araştırma da akıl sağlığı sorunları ile doğum sırasında yaşanan olumsuzlukların ilişkili olduğunu ortaya koydu.

İngiltere’de 2 milyondan fazla hamile kadın üzerinde yapılan araştırma, zihinsel sağlık sorunlarının doğumu olumsuz etkilediğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, akıl sağlığıyla mücadele eden kadınların erken doğum riski neredeyse yüzde 50 daha yüksek çıktı.

Araştırmada, akıl sağlığı hizmetlerini kullanan her 10 kadından birinin erken doğum yaptığı gözlemlenirken, bu hizmetleri kullanmayan 15 kadından sadece birinin erken doğum yaptığı bulundu.

Çalışmada ayrıca psikiyatri hastanesine yatırılan kadınların erken doğum yapma olasılığının, daha önce akıl sağlığı hizmetlerine hiç gerek duymayan kadınlara kıyasla neredeyse iki kat daha fazla olduğunu da ortaya çıkardı.

Araştırma yazarlarından biri olan Profesör Louise Howard, araştırmanın ortaya çıkardığı sonuçlar sayesinde akıl sağlığı risk faktörleri belirlendikten sonra potansiyel olarak anne ölümleri, ölü doğumlar, erken doğumlar ve düşük kilolu bebek vakalarının azaltılabileceğini söyledi.

Howard sözlerine şunları ekledi: “Akıl hastalığı tedavi edilebilir bir sorun. Doğum uzmanları, sigara ve obezite gibi diğer değiştirilebilir risk faktörlerini düşünmeye odaklanıyorlar, ancak akıl sağlığı sorunları olan kadınların sahip olabileceği bazı ek riskleri düşünmemiş olabilirler.”

Çalışma, psikiyatri hastanesine başvuran hamile annelerin yüzde 0,65’inin ölü doğum yaptığını, hamilelik öncesi akıl sağlığı hizmeti almamış kadınların ise yüzde 0,45’inin ölü doğum yaptığını buldu. Howard, “Bunlar oldukça küçük rakamlar, ancak yine de ölü doğumlar açısından yıkıcı” dedi.

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