Ruhsal bağışıklık nasıl güçlendirilir?

Ruh sağlığımızın bağışıklık sistemimiz üzerinde önemli bir etkisi olduğunu hatırlatan Uzman Klinik Psikolog ve Uzman Diyetisyen Merve Öz, kendimizi ruhsal olarak kötü hissettiğimizde hastalıklara daha kolay yakalanabileceğimizi hatırlattı. Bu noktada ruhsal bağışıklığımızı güçlendirme yollarını açıkladı.

Nazan DOĞANER HALICI

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Bilimsel araştırmalara göre iyi bir psikolojiye sahip olmak, vücut bağışıklığını güçlü tutmak için en önemli unsurlardan biri. Dolayısıyla bunun yollarının bilinmesi gerektiğini belirten Uzman Klinik Psikolog ve Uzman Diyetisyen Merve Öz, ruhsal bağışıklığı güçlü tutmak için kolay uygulanabilir, etkili formülleri şöyle sıraladı:

Kendinize bu soruları sorun

Stres ve mutsuzluk duygularınızı takip ederek olumsuz duygularınıza sebep olan düşüncelerinizi tespit etmeye çalışın. “Şu an ne hissediyorum? Neden böyle hissediyorum?'' sorularını gün içinde birkaç kez kendinize sorun. Hemen “Bilmiyorum” demeyin. Düşünün ve birkaç cevap bulmaya çalışın. Nedeni tespit ettikten sonra çözüm aramaya başlayın. Kendinize en az 5 tane çözüm önerisi sunun ve bir yerden uygulamaya başlayın. Kurtarıcı aramaktan vazgeçin. Çevrenizde tutunacak dal arıyor olsanız da ağacın kendiniz olduğunu unutmayın.

Kendinize vakit ayırın

“Hobileriniz neler? Sizi ne mutlu eder?” Bu soruların cevaplarını bulabilmek için sosyal medyadan, televizyondan, insanlardan uzakta; kendinize günde en az 20 dakika zaman ayırın.

Doğada vakit geçirmeye çalışın

Ruhsal bağışıklığınızı güçlü tutmak için doğada vakit geçirin. Temiz hava, daha sakin düşünmeye katkı sağlayarak rahatlatıcı etki yaratabilir. Çiçeklerle, bahçe işleriyle ilgilenmek de ruhsal sağlığı destekler.

“Hayır” demeyi öğrenin

Başkalarını kırmaktan korktuğunuz için kendinizi kırmak pahasına sürekli “evet” diyorsanız sizin için en kolay yerden “hayır” demeye başlayın. “Evet” olumlu ve güven verici bir cevaptır ve çoğu insan evet cevabını vermekten veya almaktan mutlu olur. Ancak gereğinden fazla “evet”, fazla iş yüküne neden olabilir. Zamanınızın ne kadar değerli olduğunun farkına varın. Kendi kendinize “hayır” diyebilme pratiği yapın. Mümkün olduğu kadar sık “hayır” demek, bu konuda daha iyi olmanın ve kelimeyi söylerken daha rahat olmanın harika bir yoludur. Herkesin işinde, ebeveynlikte, sosyal sorumluluklarda ve aile dinamiklerinde çeşitli rolleri vardır. Bu roller, sınırları belirleme yeteneklerimizi zorlayabilir. “Hayır” demeyi öğrenmek, sınır oluşturmak için bir araçtır. “Bu kulağa harika geliyor ama korkarım meşgulüm” “Çok isterdim ama korkarım zamanım yok”, “Bu benim programıma uymuyor”, “Bu sefer yardımcı olamayacağım'' gibi cümlelerle kibarca “hayır” diyebileceğinizi unutmayın.

Sosyal medyayı sınırlayın

Sosyal medya aracılığıyla özellikle sürekli başkalarının hayatlarına maruz kalmak ve başkalarının en iyi anlarına tanık olmak, başkaları ile kendimiz arasında kıyaslama yapmamıza neden olduğu için bizi ruhsal anlamda kötü etkileyebilir. Bilimsel bir çalışmada genç yetişkinlerin aşırı Instagram kullanımının anksiyete (kaygı) ve depresyona neden olup sosyal medya bağımlılığının ruh sağlığı üzerindeki önemli etkisi saptanmıştır. Bu nedenle sosyal medyada herkesin, en iyi anlarını paylaştığı unutulmamalı ve sosyal medyada geçirilen süre olabildiğince minimuma indirilmelidir.

Evcil hayvan sahiplenin

Evcil hayvanları okşamak, evcil hayvanın yanına oturmak ya da onunla oynamak; ruh sağlığını destekleyip rahatlamaya yardımcı olurken oksitosin hormonu salgılamayı da sağlar. Oksitosin hormonu, stres ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olur.

Spor yapın iyi uyuyun

Yapılan birçok çalışma, fiziksel aktivitenin; ruhsal hastalıkların semptomlarında iyileştirici, düzenleyici etkisinin olduğunu göstermiştir. Öte yandan kaliteli uyku bağışıklık sistemi gibi ruhsal bağışıklık için de olmazsa olmazların başında gelir. 20 yaşında ve 80 yaşındaki katılımcıların karşılaştırılarak, yetersiz uykunun ruh hali üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Her iki grupta da yetersiz uyku, ruh hali ve performansta bozulmalara yol açmış olup yetersiz uykunun; gençleri, yaşlılardan daha çok etkilediği saptanmıştır.

Ne zaman destek alınmalı?

Bütün çabalarınıza rağmen yaşadığınız sorunlarla ya da boşanma, şiddet, doğal afet gibi nedenlerden kaynaklanan travmalarınızla baş etmekte zorlandığınızda ve durumun daha kötüye gittiği gibi bir hisse kapıldığınızda zaman kaybetmeden bir uzmana başvurun.