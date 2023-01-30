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Sağlık Bakanı Koca: Adalet, şiddete cevabını verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hemşire Ömür Erez'i (33) öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet, yardım eden 2 kişiye de 15'er yıl hapis cezası verildiğini belirterek "Adalet, şiddete cevabını verdi" dedi.

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Sağlık Bakanı Koca: Adalet, şiddete cevabını verdi

Sağlık Bakanı Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “20 Ocak 2022’de İstanbul Kartal’da bir Aile Sağlığı Merkezimizde hemşire arkadaşımızı katleden kişi ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Olaydaki 2 kişi ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etme’ suçundan 15’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adalet, şiddete cevabını verdi” dedi. (DHA)

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