Sağlık Bakanı Koca, Cerrahpaşa’da inceleme yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk nedeniyle tahliye kararı alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde inceleme yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde incelemeler yaptık. Deprem riskine karşı alınacak tedbirleri üniversite ve fakülte yöneticileriyle görüşerek, fakültemizin verdiği hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak çözüm alternatifleri üzerinde çalıştık” dedi. (DHA)