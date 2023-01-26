Sağlık Bakanlığı önünde protesto

Muayenehane hekimleri ve Ankara Tabip Odası (ATO), hekimlerinin serbest çalışma haklarını kısıtlayan yönetmelik değişikliklerini Sağlık Bakanlığı önünde protesto etti.

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Ankara Tabip Odası (ATO), muayenehane hekimlerinin serbest çalışma haklarını kısıtlayan yönetmelik değişikliklerine karşı bugün Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı. Serbest çalışan hekimler ile yapılan ortak açıklamayı, ATO adına Genel Sekreter Mine Coşkun okudu. “Hekim Bağımsızlığını ve Hastalarımızın Sağlık Hakkını Yok Eden Yönetmeliği Kabul Etmiyoruz” başlıklı ortak açıklama şöyle:

YÖNETMELİKLERİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

– Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim 2022'de ‘Özel Hastaneler Yönetmeliği' ile ‘Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikler, hekimlerin özlük ve çalışma haklarını iyileştirmek yerine, muayenehanesi olan hekimlerin serbest çalışma hakkını engellemeye yönelikti. Yeniden düzenlenen yönetmelikler, tabip odalarından ve hekim kamuoyundan tepki toplayınca, bu sefer 7 Ocak 2023 tarihinde tekrar değiştirildi.

– Bu yönetmelik de diğerinden çok farklı değildi. Konuyla ilgili defalarca açıklama yaptık, şikayet ve taleplerimizi ilettik, hukuk büromuz dava açtı. Karşımızda yapboz tahtasına dönüştürülen bir sağlık sistemi var. Bu sistemde ne kamu yararı ne hekim hakları ne de hasta hakları gözetiliyor. Sistemin kazananı, sadece ve sadece zincir özel hastaneler.

YETİŞMİŞ VE NİTELİKLİ HEKİMLERE BASKI

Hekimlerin Anayasa'da ve yasalarda güvence altına alınan serbest çalışma hakkı açıkça gasp ediliyor. Muayenehane hekimleri, özel hastane patronlarının insafına terk ediliyor. Özel sağlık kurumları ile sözleşme yapabilen hekimler ise köleliği andırır koşullarda çalışmaya zorlanıyor. Bu durumun nedenlerini çok iyi biliyoruz.

Bugün neredeyse mevcut hastanelerin en az üçte biri özel hastanelerden oluşuyor. Bu hastanelere ise ucuz işgücü olarak çalışacak, tüm mesleki kariyeri ve birikimi bir hastane patronunun iki dudağından çıkacak sözlere tabi hekim gücü istiyorlar. Tecrübe, uzmanlık, mesleki hüner açısından yetişmiş ve nitelikli hekimleri, özel hastanelerde çalışmaya zorlayarak baskı altına alıyorlar.

AMAÇ PARA VE HASTA AKIŞINI ÖZEL HASTANELERE YÖNLENDİRMEK

– Kendisi de özel hastane zinciri sahibi olan Sağlık Bakanı ve sağlık sermayesi lobileri, para ve hasta akışını doğrudan özel hastanelere yönlendirmek istiyor. Çünkü her geçen gün büyüyen özel hastane ve sağlık turizmi pastasından daha çok pay kapmak istiyorlar. Sağlık turizmi sektöründe hasta başına 2 bin 850 dolara kadar çıkan bütçeler de özel hastane patronlarının iştahını kabartıyor.

– Bu düzenlemeler, sadece hekimlerin haklarını yok saymıyor, aynı zamanda hastalarımızın özgürce hekimini ve sağlık kuruluşunu seçme hakkını ellerinden alıyor. Hastalarımıza kamu ve özel hastane dışında seçenek bırakmıyor.

BU YÖNETMELİK KİMİ KORUYOR?

– Şimdi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya ve bu yönetmelik değişikliklerini yapan kişilere soruyoruz; hekimlik mesleğinin bağımsızlığını neden ortadan kaldırmak istiyorsunuz? Bu yönetmelik, hekimleri mi özel hastaneleri mi koruyor? Hasta zamanında alması gereken tedaviye erişemezse sorumluluk kime aittir?

– Serbest çalışma hakkı anayasal güvence altına alınmışken neden Anayasa'ya aykırı davranıyorsunuz? Ankara Tabip Odası ve uzmanlık dernekleri olarak, hekimlerin serbest çalışma hakkını kısıtlamaya devam eden, hastaları mağdur eden ve özel hastane patronlarının çıkarlarına göre düzenlenen ‘Medipol Yönetmeliği' geri çekilene kadar mücadelemize devam edeceğiz. (ANKA)

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