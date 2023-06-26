Sağlık Bakanlığı’ndan 81 kente ‘kızamık’ genelgesi

Sağlık Bakanlığı, kızamık vakalarının artış göstermesi üzerine gerekli tedbirlerin alınması için 81 il valiliğine genelge gönderdi.

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Sağlık Bakanlığı’nın artan kızamık vakalarıyla ilgili olarak 81 il valiliğine genelge gönderdiği öğrenildi. Genelgenin 19 Haziran tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz tarafından imzalandığı belirtildi. Genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Dünya genelinde son yıllarda aşılama kapsamının azalması, zayıf kızamık izleme sistemi ve COVID-19 nedeniyle aşılama faaliyetlerinde yaşanan kesinti ve gecikmelerin yanı sıra 2022 ve 2023 yıllarında devam eden vakalar, kızamığın dünyanın her bölgesinde bir tehdit olabileceğini Dünya Sağlık Örgütü bildirmiştir. Ülkemizde de son dönemlerde kızamık vakaları bildirilmektedir. Bu nedenle kızamıkla mücadelede alınabilecek önlemlerin tekrar hatırlatılması gerekmektedir.”

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