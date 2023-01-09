Sağlık çalışanı Hürrem evinin önünde öldürüldü

İzmit'te sağlık çalışanı Hürrem Doğan (31) evinin önünde bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay saat 18.30 sıralarında Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Yaşadığı binadan çıkıp otomobilinin yanına gelen Hürrem Doğan, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. silahlı saldırıda vücuduna 7 mermi isabet eden Doğan kanlar içinde yerde kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Hürrem Doğanı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdü. Hürrem Doğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SAĞLIK TEKNİSYENİ OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Hürrem Doğanın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji bölümünde sağlık teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sitede yaşayanlar, olayı gerçekleştiren kişinin 4 saat boyunca site içerisinde beklediğini ve Hürrem Doğanın evden çıktıktan sonra olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Polis olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)