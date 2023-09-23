Sağlık çalışanlarının grevi sebebiyle kanser hastasının tedavisi ertelendi

İngiltere'de yaşayan kanser hastası bir kadının tedavisi, sağlık çalışanlarının grevi nedeniyle yarım kaldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Northamptonshire’da yaşayan iki çocuk annesi Flora White, dördüncü kemoterapi turu öncesinde çarşamba günü Kettering Genel Hastanesi’ndeki kanser uzmanını görecekti.



Ancak hasta kadının tedavisi, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne (NHS) bağlı çalışan danışmanlar ve asistan doktorların ortak grevi nedeniyle onkologla görüşmesi iptal edildiği için yarım kaldı.

“Yaşamak için ayları” kaldığı söylenen 51 yaşındaki kadının, NHS grevleri nedeniyle hayati tedavisinin iki hafta ertelenmesinin ardından yeni randevusu için 2 Ekim’e kadar beklemesi gerekecek.

Benzeri görülmemiş koordineli grev, hastanelerin çarşamba günü hizmet sunması ve acil olmayan bakımların çoğunun iptal edilmesi anlamına geldi.

İKİNCİ KERE TEŞHİS KONDU

White’a mart ayında bağırsak bölgesindeki kanserin “çok agresif” olduğu ve hastalığın leğen kemiğine ve rahmine yayılmasından sonra sadece “birkaç ayı” kaldığı söylendi.

Ağustos ayında kemoterapiye başladı ve cerrahi müdahaleden önce tümörün boyutunun küçültmesi için iki haftada bir tedavi görüyor.

Yaşananlardan ötürü kızgın ve üzgün olduğunu paylaşan kadın, kendisine ilk kez 2021 yılında bağırsak kanseri teşhisi konulduğunu ve tümörün kalın bağırsağıyla birlikte alınmasının ardından iyileştiğini söyledi.

Ancak bu yılın mart ayında kalın bağırsağının başlangıç noktası ile ince bağırsağı arasındaki birleşim yerinde oluşan tümör nedeniyle kendisine ikinci kez kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

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