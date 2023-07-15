Sağlıklı yaşamın sırrı bu programda

Elif Tümen soruyor; Prof. Dr. Canan Karatay vatandaşın merak ettiği tüm soruları samimiyetle tek tek yanıtlıyor.

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SAĞLIKLI hayatın formülü bu programda… Sağlıklı bir yaşam için ne yemeli ne yememeli, nelere dikkat etmeliyiz? Bağışıklık sistemimiz nasıl güçlenir? Hormonlarımız her yaşta bize ne söylüyor? Kendimize iyilik yapayım derken hangi hatalara düşüyoruz? Diyabet ve obeziteye dair ezber bozan tavsiyeleri neler?

Elif Tümen soruyor; Prof. Dr. Canan Karatay vatandaşın merak ettiği tüm soruları, birbirinden çarpıcı konuları konuları kendine has önerileriyle Canan Karatay İle İyilik Sağlık'ta yanıtlıyor.