Sağlıklı zannediliyor: Uzmanlardan işlenmiş gıdalarla ilgili korkutan uyarı

Uzmanlar, aşırı işlenmiş gıdalardan kaynaklanan sağlık sorunları dalgası nedeniyle uyarıyor.

Sozcu.com.tr

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Araştırmalar, insanların sigara içmeye benzer zararlara neden olan aşırı işlenmiş gıdalara bağımlılıkları nedeniyle kalp hastalığıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Dönüm noktası oluşturan iki çalışma, aşırı işlenmiş gıdaların yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya çıkardı.

Buna göre, protein barları, kahvaltılık gevrekler, az yağlı yoğurtlar ve süpermarketlerin dilimlenmiş ekmeği gibi “sağlıklı” işlenmiş seçenekler bile daha kötü kalp sağlığıyla bağlantılı çıktı.

BESİN DEĞERİ KAYBOLUYOR

Araştırmacılar, Amsterdam’daki Avrupa Kardiyoloji Derneği kongresinde sunulan bulguların hükümetler için bir “uyandırma çağrısı” olması gerektiğini söyledi. Uzmanlar aşırı işlenmiş gıdalara tütün muamelesi yapılması çağrısında bulunuyor ve reklamları kısıtlayacak ve şirketlerin “bizi öldüren gıdaları satmasını” durduracak düzenlemelerin yapılması gerektiğini söylüyor.

Konferansta sunulan bir çalışma, günlük gıda alımlarının ne kadarının aşırı işlenmiş olduğuna bağlı olarak dört gruba ayrılan 325.000 kişiden elde edilen verileri bir araya getirdi.

En yüksek tüketime sahip olanların kalp hastalığına yakalanma, felç veya kalp krizi geçirme olasılığı yüzde 24 daha fazlaydı. Çin’deki Dördüncü Askeri Tıp Üniversitesi’nin araştırmasına göre, bir kişinin beslenmesinde ultra işlenmiş gıdaların oranındaki her yüzde 10’luk artış, kalp hastalığı riskinde yüzde 6’lık bir artışla ilişkilendiriliyor.

YÜKSEK TANSİYON, KALP KRİZİ, FELÇ…

Ayrı bir çalışmada Sidney Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Avustralya’da 10.000 orta yaşlı kadını 15 yıl boyunca takip etti. En fazla işlenmiş gıdayı tüketenlerin yüksek tansiyona yakalanma olasılığı yüzde 39 daha fazlaydı; bu da kalp krizi ve felç riskini önemli ölçüde artırıyordu.

Bu, bilim insanlarının tuzun, şekerin, yağın ve diğer besin maddelerinin etkisine göre ayarlama yapmasından sonra bile geçerliydi; bu da gıdanın fiziksel olarak işlenmesi eyleminin zararlı olduğunu ortaya koyuyordu.

Araştırmanın yazarı Anushriya Pant, “Ultra işlenmiş gıdalar lif açısından daha düşük, tuz ve şeker bakımından yüksek olma eğilimindedir ve tüm bu faktörlerin anti-kardiyoprotektif olduğu bilinmektedir. Yiyecekleri ne kadar çok işlerseniz, o kadar az besin maddesini korursunuz.” dedi.

Bulgular, aşırı işlenmiş gıdaları kalp hastalığı, kalp krizi, felç, kanser, depresyon ve diyabetle ilişkilendiren ve giderek artan kanıtlara katkıda bulunuyor.

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