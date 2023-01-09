Sağlıkta çağ atladık: Ya sıra beklerken öleceksin ya da borç alıp özel hastaneye gideceksin…

İktidar 'Sağlıkta çağ atladık', dese de sağlık sistemindeki sorunlarla vatandaşlar yüzleşiyor. Hastanelerin özellikle bazı bölümlerden randevu alabilmek için aylarca beklemek zorunda kalan vatandaş, "Ya sağlığından olup öleceksin ya da borç alıp özel hastaneye gideceksin... Randevu alana kadar canımız çıkıyor" sözleriyle isyan etti.

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına girdi ancak yurttaşların hastane çilesi hâlâ bitmedi. 20 yıllık AKP iktidarı devasa hastane binaları yapmakla, sık sık ‘Sağlıkta çağ atladık’ söylemiyle övünüyor ancak o hastaneleri hastane yapan Türk sağlıkçıları kötü çalışma şartlarından dolayı yurtdışına gitmek istediğinde ‘Giderlerse gitsinler’ diyor…

Halk dahiliye, cildiye, göz, diş, kulak burun boğaz gibi bölümler başta olmak üzere birçok bölümden randevu bulamıyor. Vatandaşlar muayene olabilmek için aylarca beklemek zorunda kalıyorlar.

Sonunda muayene olsa bile, doktor kendisini başka muayeneler için sevk ederse, onlar için de aylarca yeniden randevu sırasına giriyorlar…

Özel hastanelere gitmek ise dar gelirliler için hayal çünkü fiyatlar uçmuş durumda. Böyle olunca yurttaşlar çaresizce sıra bekliyor ya da borç bularak özel hastaneye gitmeye çalışıyor…

Biz de sorunu yerinde incelemek için İstanbul Okmeydanı’ndaki Prof. Doktor Cemal Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne gittik, halka mikrofon uzattık. Sağlıkta gelinen şu nokta şu sözlerle dile getirildi:

“ESKİDEN HASTANEDE BEKLİYORDUK ŞİMDİ EVDE BEKLİYORUZ”

Salih Baran: “Randevu bulamıyoruz. Eşime alerji testi yaptırmak için geldik, Randevuyu bulmamız aşağı yukarı iki ay sürdü. Eşimin kronik rahatsızlıkları var, sürekli randevu bulamıyoruz. ‘Sağlıkta çağ atladığımız’ söylemi yanlış. Şu anki sistemden memnun değiliz. Eskiden hastanede sırada bekliyorduk, şimdi evde sıra bekliyoruz. Arada bir fark yok.”

“DOKTORLARA ‘GİT’ DERSEN SAĞLIK SİSTEMİ YERİN DİBİNE BATAR”

Erdal Çubukçu: “Mümkün değil randevu bulamıyoruz. Randevumuz geliyor, bu sefer de doktoru bulamıyoruz. Onlar (sağlıkta) çağ atlamadı. Onlar hendekten atlayamadı daha, çağı nerede atlayacaklar? Eğer sen doktorlara ‘gidersen git’ dersen, sağlık sistemi yerin dibine batar.”

“SAĞLIKTA ÇAĞ DEĞİL BİNA ATLADIK”

Tuğba Uysal: “Randevu bulamıyorum. İki aydır baş dönmem var ama randevu bulamadım. İki ay sonunda buldum, bugün muayeneye geldim. Sağlıkta çağ atlamadık, bina atladık… Çağ nerden atlayacaksın, randevu bulamıyorsun. Bir kere bulsan bir daha bulamıyorsun, tedavin yarım kalıyor.”

“YA ÖLECEKSİN YA DA BORÇ ALIP ÖZEL HASTANEYE GİDECEKSİN”

İbrahim Çınar: “Kolayca randevu bulamıyoruz. Eskiden kuyruk vardı ama gün içinde işini halledebiliyordun. En sonunda özele gidiyoruz, yapacak bir şey yok. Ya sağlığından olup öleceksin ya da borç alıp özel hastaneye gideceksin…”

“ÇOK GÜZEL BİNA YAPMIŞLAR AMA DOKTOR YOK”

Nurettin Güder: “Bazen 10 gün, bazen 15 gün, bazen 20 gün bekliyoruz randevu bulabilmek için. 20 günde öleceğiz ya, çok zor durumda kalıyoruz. Aynı eskisi gibi bekliyoruz… Bazen Acil’e gidip 4-5 saat sıra bekliyoruz. Doktor yok, bakamıyorlar, yoruluyorlar. Çok güzel bina yapmışlar ama doktor yok.”

“MUAYENE İÇİN AYRI, SEVKLER İÇİN AYRI BEKLİYORUZ”

Kemal Şenlik: “Dahiliye olsun, kardiyoloji olsun, hiçbirinden randevu bulamıyoruz. Şimdi ultrason çektirmeye geldim, bunun için de bir ay bekledim. Doktor muayenesi için ayrı, onun sevk ettiği yerler için ayrı bekliyoruz…”

“RANDEVU ALANA KADAR CANIMIZ ÇIKIYOR”

Erol Kuş: “Ben 6-7 aydır göz muayenesi için randevu bulamıyorum. Randevu alamadım, bir türlü muradıma eremedim… Güzel bakamıyorum hayata. Sağlık sistemi tamamen çöktü. Bir kere bana bir sene sonraya randevu verdiler. Böyle bir şey olur mu ya! ‘Biz sağlık sistemini düzelttik…’ Sen neyi düzelttin? Ben eskiden hastanede bekleyip, tedavimi olup, çıkıp gidiyordum. Ama şimdi bir ay randevu bekliyorsun. Randevu alana kadar canımız çıkıyor.”

“SAĞLIĞIMIZA ÖNEM VERİLMİYOR”

Soydan Sumru: “Randevu bulamıyoruz. Onkoloji ve dahiliyeye gitmem lazım, raporlarımın yenilenmesi gerekiyor ama 1.5 ay oldu daha randevu düşüremedim. Sağlığımıza önem verilmiyor gibi geliyor bana. ‘Sağlıkta çağ atladık’ söylemine inanmıyorum. Göz boyama…”

“AĞUTOS AYINDAN BERİ BEKLİYORUM”

Yadigar Çiçek: “Ağustos ayından beri kalp ve damar cerrahisine randevu arıyorum daha yeni buldum. Başka bölüme gitmek istiyorum, yine bulamıyorum.”

“ÖLÜME YAKIN VERİRLER HERHALDE RANDEVUYU”

Adem Gülsüm: “Vakti vaktine randevu bulmak mümkün değil. Hastaneler güzelleşti, temiz, o kadar. Başka bir değişiklik yok. Eskiden hastaneye gelip kuyrukta bekliyorduk, şimdi evde bekliyoruz. Ölüme yakın verirler herhalde randevuyu!”

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