Sahte içki faciası! Ölü sayısı 13’e yükseldi
İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde, sahte içki nedeniyle kaynaklanan alkol zehirlenmesi sonucunda 3 kişi daha hayatını kaybetti. Son beş günde yaşanan can kaybı 13'e yükseldi.
İran’da Elburz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Şehram Seyyadi, son beş günde Kerec şehrinde sahte alkol (metanol) tüketimi nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısının 175’e çıktığını duyurdu.
6 KİŞİ GÖZALTINDA
Seyyadi, hastaneye kaldırılanlardan 3’ünün daha hayatını kaybettiğini belirterek, sahte alkolden zehirlenerek ölenlerin sayısının 13’e ulaştığını vurguladı.
İran’ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde 16 Haziran’da 95 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldığı ve bunlardan 10’unun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Alkollü içki dağıtanların tespiti için soruşturma başlatılmış ve soruşturmayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)