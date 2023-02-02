Sahte ilaçlar her yıl 500 bin kişiyi öldürüyor
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) verileri, Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya ve Nijer gibi Sahel ülkelerinde her yıl 500 bin kişinin sahte ilaçlar nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu.
UNODC tarafından yayımlanan “Sahel’de Tıbbi Ürün Kaçakçılığı” raporunda, ilaçlara erişim zorluğunun sahte ilaç kullanımını artırdığı belirtildi.
Arz ve talep dengesizliğinin ölümleri artırdığına dikkati çekilen raporda, söz konusu Sahel ülkelerinde sahte ilaç yüzünden her yıl 500 bin kişinin öldüğü vurgulandı.
Raporda, ölüm nedenleri arasında sahte ve standartlara uymayan sıtma ilaçları ve antibiyotiklerin kullanılması gösterildi.
Sahte ilaçlar can kayıplarının yanı sıra kaçak yollarla getirilmesi nedeniyle ülke ekonomilerini de olumsuz etkilediği vurgulanan raporda, sahte ilaçların Çin, Belçika, Fransa ve Hindistan gibi ülkelerden kıtaya ulaştığı ve Gine, Gana, Togo, Benin ve Nijerya’daki limanlardan girdiği kaydedildi. (AA)