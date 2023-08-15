Şaşırtıcı araştırma: Çimleri biçmek erken ölüm riskini azalttı

Yapılan bir araştırmanın şaşırtıcı sonuçlarına göre, çimleri biçmek sadece bahçenizi iyi bir hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda hayatınızı da kurtaracak bir nitelik taşıyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar, günde sadece 11 dakika çim biçmenin erken ölüm olasılığını azaltabileceğini buldu.

Her gün tempolu yürüyüş, dans, su aerobiği veya bahçe işleri gibi kısa-orta dereceli egzersizler erken ölüm, kalp hastalığı ve kanser riskini azaltabiliyor.

Araştırmacılar, haftada 75 dakikalık orta düzeyde egzersizin, egzersiz yapmamaya kıyasla söz konusu riskleri azaltabileceğini söyledi.

30 MİLYONDAN FAZLA YETİŞKİN İNCELENDİ

Uzmanlar, egzersizin sağlık yararları hakkında 30 milyondan fazla yetişkinin katıldığı 196 araştırmayı analiz etti.

Buna göre erken ölüm, kardiyovasküler hastalık ve kanser riskleri, kişi egzersiz yaptıkça azaldı.

Ekip, aktif olmayan kişilerin haftada en az 75 dakika orta düzeyde egzersiz yapması durumunda on erken ölümden birinin önlenebileceğini tahmin ediyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), her hafta en az 2,5 saat orta şiddette veya 75 dakika şiddetli aktivite öneriyor.

Bununla birlikte British Journal of Sports Medicine’de yayınlanan çalışmanın yazarlarından Soren Brage, “Haftada 2,5 saat aktivite fikrini ürkütücü bulan biriyseniz, çim biçmenin ömrü uzattığına dair bulgularımız sizin için iyi haber olmalı” dedi.

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