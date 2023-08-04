Şaşırtıcı araştırma: İyi uyunduğuna dair inanç, iyi uyumaktan daha önemli çıktı

İngiltere'de yapılan bir araştırma, iyi bir gece uykusu çektiğinizi düşünmenin, ruh haliniz için gerçekten uyumaktan daha önemli olduğunu ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Son yapılan çalışmalar, uykunuza çok fazla dikkat etmenin zararlı bir etkisi olabileceğini ortaya çıkardı.



Warwick Üniversitesi’nden bir ekip, 18 ila 22 yaşları arasındaki 100’den fazla kişiden gece uykuları hakkında günlük bir günlük tutmalarını istedi.



Günlükte ne zaman yatağa gittikleri, uyumalarının ne kadar sürdüğü gibi ayrıntılar kaydedildi. Ayrıca ertesi gün beş kez, olumlu ve olumsuz duygularını ve hayatlarından ne kadar memnun olduklarını derecelendirmeleri istendi.

Katılımcılar ayrıca, uyku düzenlerinin ve dinlenme döngülerinin öğrenilmesi için bileklerine bir aktigraf taktılar.

Araştırmacılar, aktigraf verilerini katılımcıların uyku algıları ve ertesi gün nasıl hissettikleri ile karşılaştırdı. Emotion dergisinde yayınlanan sonuçlar, uyku kaliteleri aslında düşük olsa bile, iyi uyuduklarını hissedenlerin ertesi gün daha iyi bir ruh halinde olduklarını ortaya çıkardı.

Çalışmanın başındaki isim Dr. Anita Lenneis, “Uyku izleme cihazı dün gece kötü uyuduğunuzu söylese de, uyku kalitenizle ilgili kendi algınız oldukça olumlu olabilir. İyi uyuduğunuzu düşünüyorsanız, ertesi gün ruh halinizin düzelmesine yardımcı olabilir.” dedi.

Ekip, bulgularının, insanların yaşam doyumu ve esenliğiyle bağlantılı ana faktörün gerçek sağlık koşullarının değil, insanların kendileri tarafından bildirilen sağlık durumu olduğunu gösteren önceki araştırmalarla eşleştiğini söyledi.

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