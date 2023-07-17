Çarpıcı araştırma: Menülerdeki kaloriler belirtilenden iki kat fazla

Yapılan bir araştırma, restoran yemeklerinin genellikle menülerde belirtilen kalori miktarının iki katından fazlasını içerdiğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Geçen yıl getirilen bazı yeni kurallar, yemek satış noktalarını, menülerindeki öğünlerinin kalori miktarını beyan etmeye zorladı.



Ancak İngiltere’deki Greenwich Üniversitesi’nde bulunan gıda testi laboratuvarının yaptığı bir deney, menülerdeki kalori sayımlarının genellikle büyük ölçüde hatalı olduğunu ortaya çıkardı.

Deneyde, aralarında Pizza Express, Dishoom, Leon ve Las Iguanas’ın da bulunduğu İngiltere’deki on popüler restoran zincirinden 20 gıda örneği satın alındı. Gıdalar daha sonra laboratuvarda test edildi.

Yemeklerin sadece yarısının, gerçek ve belirtilen kaloriler arasında izin verilen yüzde 20’lik “kabul edilen fark marjı” içinde kaldığı bulundu.

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Numunelerin beşi, belirtilenden önemli ölçüde daha yüksek kaloriye sahipken, beşi de önemli ölçüde daha düşüktü.

Las Iguanas’ın nachos’u, menüde sadece 576 olarak bildirilmesine rağmen 1.156 kaloriye sahipti.

Greenwich Üniversitesi’nde gıda ve beslenme alanında doçent olan Dr. Nazanin Zand, “Tüketiciler menüdeki beslenme bilgilerini mutlak bir değer yerine kaba tahminler olarak kullanmalıdır” dedi.

Dishoom, “İşleri elle yapan şeflerin olduğu bir restoran olarak, porsiyonlamada bazı farklılıklar var.” açıklamasında bulunurken Las Iguanas, “tek mantıklı açıklamanın” porsiyonun normal boyuttan önemli ölçüde daha büyük olması olduğunu söyledi.



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