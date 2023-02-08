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SGK’dan depremzedeler için ilaç açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanların raporlu ilaçlarını ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edebileceğini açıkladı.

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SGK’dan depremzedeler için ilaç açıklaması

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Kahramanmaraş SGK
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