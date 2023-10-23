Şimdi de ‘mavi dil’ hastalığı hortladı: Büyük bir salgın var

Hollanda Tarım Bakanı Piet Adema, koyun ve sığırlar için tehlikeli olan mavi dil hastalığının yayıldığını belirterek, "Hızla yayılıyor' uyarısında bulundu.

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Hollanda, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı konusunda uyardı. Hollanda Tarım Bakanı Piet Adema, Lüksemburg’da yaptığı açıklamada, “Büyük bir salgın var.” ifadesini kullandı.

“ETKİLİ BİR AŞIYA İHTİYAÇ VAR”

Hollanda’da 2 bin 500’den fazla çiftliğin söz konusu hastalıktan etkilendiğini belirten Adema, “Etkili bir aşıya ihtiyaç var.” dedi.

SİVRİSİNEKLERDEN GEÇİYOR

Mavi dil, “küçük, kan emici sivrisineklerden geçen, sığırlarda ve geviş getiren hayvanlarda görülebilen bir hayvan hastalığı” olarak biliniyor.

SEMPTOMLARI NELER?

Hastalık, diğer semptomların yanı sıra iştahsızlığa, yüksek ateşe, fazla miktarda tükürük salgısı ve salya akıntısına neden olurken, bazen de hayvanın ölümüne sebebiyet verebiliyor.

Mavi dil patojenin, insanlar için tehlikeli olmadığı ve hayvandan insana bulaşmadığı belirtiliyor. (AA)

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