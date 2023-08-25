Sindirim sorunlarına dikkat… Parkinson hastalığının habercisi olabilir

Yeni bir araştırmaya göre; sindirim sorunları Parkinson hastalığına işaret edebilir. Araştırmaya göre kabızlık veya yutma güçlüğü gibi sindirim sorunları Parkinson hastalığına yakalanma riskini ikiye katlayabilir.

Sozcu.com.tr

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Alzheimer hastalığının, felcin ve beyin anevrizmalarının kökenleri vücudun sindirimini sağlayan gastrointestinal sistemle daha önce ilişkilendirilmişti. Parkinson hastalığının da bağırsakta başlayabileceğine dair kanıtlar olsa da bu konuda çok fazla çalışma yapılmamıştı.

Ancak yeni bir çalışma, bağırsak sorununun Parkinson hastalığının erken işareti olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar ABD’de 24 bin 624 kişinin tıbbi kayıtlarını Parkinson, 19 bin 46 kişinin Alzheimer ve 23bin 942 kişinin ise beyni besleyen damarlarda tıkanma sonucunda oluşan nöronal hasar olan serebrovasküler hastalıkla karşılaştırdı.

Her iki karşılaştırmada da bağırsak sorunları olan hastalarda Parkinson hastalığı tanısı riskinin daha yüksek olduğu bulundu. Kabızlık, yutma güçlüğü ve yiyeceklerin mideden ince bağırsağa geçişinin daha uzun sürdüğü gastroparezi olanlarda tanıdan önceki beş yıl içinde Parkinson hastalığına yakalanma olasılığının iki kattan fazla olduğu görüldü.

Araştırmacılar ayrıca, apandisitleri alınan hastaların Parkinson hastalığına yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu da hesapladı.

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Parkinson’s UK, 2030 yılına kadar Birleşik Krallık’ta yaklaşık 172 bin kişinin bu hastalığa sahip olacağını tahmin ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ise dünya çapında bu hastalığa sahip 8,5 milyon insan var. Parkinson’s UK araştırma direktör yardımcısı Clare Bale, bulguların bağırsak sorunlarının Parkinson’un erken uyarı işaretleri olabileceğine dair artan kanıtları daha da güçlendirdiğini söyledi:

“Parkinson hastalığının erken evrelerinde bağırsak sorunlarının nasıl ve neden ortaya çıktığını anlamak, semptomları iyileştirmek ve hatta durumun ilerlemesini yavaşlatmak veya durdurmak için bağırsağı hedef alan erken teşhis ve tedavi yaklaşımları için fırsatlar yaratabilir.”

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