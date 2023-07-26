Sıra dışı araştırma: Şarap içmek kadınlarda yaşlanma karşıtı etki gösterdi

ABD'de yapılan sıra dışı bir araştırma, orta yaşlı ve yaşlı kadınların alkolsüz kırmızı şarap tüketmesinin faydalı olabileceğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uzmanlar, ABD’ye özgü üzümlerden yapılan muscadine şarabının yaşlanmayla mücadele edebileceğini vurguladı. Bu şarabın yaşlandıkça kaybolan cildin elastikiyetini artırdığı ve yaşlanma karşıtı bir etki gösterdiği bulundu.



Şarap yapımında kullanılan üzümlerden elde edilen polifenoller adı verilen doğal bitki bileşikleri, yaşlanmanın tahribatıyla başa çıkmanın yeni bir yolunun umutlarını artırıyor.

Florida Üniversitesi’nden çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Lindsey Christman, muscadine üzümlerinin diğer kırmızı şarap çeşitlerine kıyasla benzersiz bir polifenolik profile sahip olduğunu bulundu.

Araştırmacılar, 40-67 yaşları arasındaki 17 orta yaşlı kadın katılımcıyla çalıştı ve onları alkolsüz muscadine şarabı veya benzer görünen ve tadı olan ancak polifenol içermeyen bir içecek içmeleri için görevlendirdi.

Katılımcılar, altı hafta boyunca günde iki kadeh şaraba eşdeğer olan 300 mililitreyi tükettiler. Ardından, altı hafta boyunca zıt içeceğe geçmeden önce üç hafta ara verdiler.

Kadınlar şarabı içtiklerinde, ciltlerinin elastikiyetinde ve su tutmasında önemli gelişmeler görüldü.

Yaşlandıkça cildin daha fazla sarkmasına neden olan elastikiyet kaybıdır ve daha iyi su tutma, cildin hasara karşı daha etkili bir bariyere sahip olduğunu gösterir.

Bu önerileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.



İlginizi Çekebilir Baharda hangi cilt sorunları görülür?

İlginizi Çekebilir İyileşmeyen yaralar "cilt kanseri" belirtisi olabilir