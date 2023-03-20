Şişlik nedeniyle hastaneye giden kadının karnından çıkanlar şoke etti
Karabük'te şişlik nedeniyle hastaneye başvuran kadının karnından çıkanlar şoke etti.
Rahatsızlığı nedeniyle il merkezindeki özel bir hastaneye gelen 47 yaşındaki kadın, yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı.
Başarılı geçen operasyonda hastanın karnından 3 kilo 750 gram ağırlığında kitle çıkartıldı.
AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ
Hastanede görevli Op. Dr. Şakir Polay, yaptığı açıklamada, ameliyatın yaklaşık 2 saat sürdüğünü söyledi.
Polay, vücuttaki birçok organı etkileyen urun çıkarıldığını, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. (AA)