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Şişlik nedeniyle hastaneye giden kadının karnından çıkanlar şoke etti

Karabük'te şişlik nedeniyle hastaneye başvuran kadının karnından çıkanlar şoke etti.

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Şişlik nedeniyle hastaneye giden kadının karnından çıkanlar şoke etti

Rahatsızlığı nedeniyle il merkezindeki özel bir hastaneye gelen 47 yaşındaki kadın, yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı.

Başarılı geçen operasyonda hastanın karnından 3 kilo 750 gram ağırlığında kitle çıkartıldı.

AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ

Hastanede görevli Op. Dr. Şakir Polay, yaptığı açıklamada, ameliyatın yaklaşık 2 saat sürdüğünü söyledi.

Polay, vücuttaki birçok organı etkileyen urun çıkarıldığını, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. (AA)

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