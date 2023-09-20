SMA’lı Sümeyye’nin yardım standına saldırı
İzmit'te SMA TİP 1 hastası 4 yaşındaki Sümeyye Kurtalışın tedavisi için kurulan yardım standı, saldırıya uğradı. Polis, standı parçalayan kadını bulmak için çalışma başlattı.
İzmit’te Cadde üzerine SMA hastası Sümeyye Kurtalışın tedavisi için kurulan izinli yardım standına, bir kadın saldırıda bulundu.
“Dolandırıcılar” diyerek bağırıp hakaretler eden kadın, başında kimsenin durmadığı standı parçalara ayırdı.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Çevredekiler tepki gösterince kadın, bölgeden uzaklaştı. Yaşanan olay çevredekilerce cep telefonu ile kayda alındı. Polis kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. (DHA)