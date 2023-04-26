‘Aşı karşıtlığı yüzünden ölümler artıyor’

Her bir çocuğun aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunması ve toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla 24-30 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Aşı Haftası ile ilgili açıklamada bulunan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, aşı karşıtlığı yüzünden ölümlerin arttığını öne sürdü.

Latif SANSÜR

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Bu yıl ki teması “Eksik Aşıların Tamamlanması” olarak belirlenen Dünya Aşı Haftası ile ilgili açıklama yapan Dr. Derya Mengücük, aşının önemini, aşı yapmak için yıllarca emek veren aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının kıymetlerini bir kez daha hatırlattı.

Mengücük, “Yüz yıllardır toplumu bir savaştan daha çok öldürebilen salgın hastalıklara karşın aşıların bulunması ile toplumun sağlığa, sekelsiz sağlıklı bir yaşama ulaşmasını çok açık ve net olarak görüyoruz” dedi.

“AŞI KARŞITI SÖYLEMLERİN FECİ SONUÇLARI OLABİLİR”

Dr. Derya Mengücük, aşı karşıtlığı ile bilimden uzak ürünlerin satışının yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Toplumun her kesimini ilgilendiren böylesi önemli bir konuyu siyasi figür haline getirenlerle beraber aşı karşıtlığı üzerinden kazanç elde edenlerin de sayısının oldukça arttığını gözlemliyoruz. Aşı karşıtlığı üzerinden bilimden uzak ürünlerin satışı ile kirli menfaat ağları pazarlanıyor.

Bir taraftan da cahilliğin verdiği dayanılmaz hafiflik ile toplum önünde kişisel egolarını şişirme ve rant sağlamanın yollarını zorluyorlar.

Aynı iddiaları sürekli tekrar ederek ispatı mümkün olmayan dayanaksız, asılsız fikirlerle sosyal medya üzerinden reyting sağlamak için insanları yanıltan hazır gündemlere neden oluyorlar.

Peki tüm bu sanal, dayanaksız aşı karşıtı söylemlerin feci sonuçları olabilir mi? Ne yazık ki evet”

“AŞI KARŞITLIĞI YÜZÜNDEN HASTALAR KAYBEDİLİYOR”

Aşı karşıtlığının insanların hayatını kaybetmelerine neden olduğunu belirten Dr. Mengücük şunları söyledi;

“Yanlış ve yanıltan karşıtlık, yeniden kızamıktan ölen, çocuk felcinden engelli kalan çocuklar, menenjitten uzvu kesilmek zorunda kalan insanlara sebep olabilir. Diyabet, kalp hastalığı nedeniyle viral bir enfeksiyon sonucu zatürre olup yoğun bakıma yatanlar, korunabileceği halde hayatını kaybedenler olabilir.

Aşılara karşı söylemler ispatı olmadığı gibi yalan ve yanlış iken olası bu sonuçlar maalesef gerçektir. Bütün bu sanal yalanları yayanların, rant elde edenlerin, siyasi kazanım peşinde koşanların umurunda değildir bu durum.

Ama biz aile hekimleri aile sağlığı çalışanları aşıyı, aşılarla korunmayı, toplum sağlığını çok önemsiyoruz ve önemsemeye devam edeceğiz. Bir an önce, bilimsel verilere dayanmayan bu tür davranış ve iddiaları engelleyecek kanuni düzenlemeler ve cezalar getirilmesi gerekir.”