Prof. Özlü: Gripte gizli seyirlere dikkat

Prof. Tevfik Özlü'nden grip uyarısı... Özlü, "Grip her zaman alıştığımız gibi ateş ve öksürükle üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla karşımıza gelmeyebilir; gizli atipik seyirleri unutmamak lazım" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, kronik hastalığı olanlarda grip ve solunum yolu enfeksiyonlarının sinsi ilerleyip fark edilmediğini ve farklı tablolara yol açtığını söyledi.

Kontrol altında stabil seyreden birçok kronik hastanın durumlarında yaşanan ani kötüleşmelerin kaynağının sinsi seyreden solunum yolu enfeksiyonu olabileceği ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Özlü, şunları söyledi:

– Normalde grip başta olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarında alıştığımız bir tablo var. Bu genelde son 10 gün içinde ortaya çıkan ateş, öksürük, boğaz ağrısı, sinüzit gibi baş ağrısı alın ve yüz bölgesinde, burun akıntısı, burun tıkanması, kırgınlık, halsizlik, kas ağrıları, sırt ağrıları şeklinde kendini gösteren bir tablodur. Fakat bazen grip ve diğer solunum enfeksiyonları atipik bir tabloyla karşımıza gelebilir ve gözden kaçabilir.

YATAMAZ, NEFES ALAMAZ, ÇABUR YORULUR

– Hasta bunu grip gibi veya solunum yolu enfeksiyonu gibi algılayamayabilir. Bu daha çok yaşlı kişilerde ve kronik hastalığı olanlarda rastladığımız böyle gizli bir seyir. Ateş de olmayabilir, hatta vücut sıcaklığı düşük olabilir. Bu kronik hastalıklarda bir alevlenme tablosuyla hasta karşımıza gelir bu durumda. Bakarsınız işte kalp yetmezliği tanısı mevcuttur, tedavi alıyordur, perhizine dikkat ediyordur, kontrol altındadır, stabil seyreden bir tablodur ama birdenbire hasta kötüleşir ve akut kalp yetmezliği tablosuna gider.

– Yatamaz, nefes alamaz, çabuk yorulur, dizlerinin dermanı kalmaz. Tipik bir kalp yetmezliği tablosuyla karşımıza gelebilir. Böyle durumlarda altında gribal bir enfeksiyonun olabileceğini düşünmek lazım. Bunu göz ardı etmemek lazım.

ASTIM, KOAH, AKCİĞER SERTLEŞMESİ…

– Mesela kronik böbrek yetmezliği tablosuyla izlenen bir hastada aniden bir akut böbrek yetmezliği tablosu ortaya çıkabilir. Bu da bir gribal enfeksiyonla tetiklenen bir tablo olabilir. Ya da astım, KOAH, akciğer sertleşmesi gibi kronik bir hastalığı olan kişilerde var olan nefes darlığı öksürük, balgam gibi şikayetlerde bir artma yaşanabilir. Öksürüğün sayısı ve sıklığı artabilir. Balgamın miktarı artabilir, rengi koyu ulaşabilir, daha koyu kıvamda balgam gelmeye başlayabilir. Bu bir enfeksiyona bağlı değişiklik olabilir.

GİZLİ ATİPİK SEYİRLER

– Şeker hastalığı olan bir kişide perhizle ve tedaviyle kan şekeri düzenli seyrederken birdenbire bir kan şekerinde yükselme ve şeker kontrolünün bozulmasıyla karşımıza gelebilir. İşte bu grip sezonunda böyle kronik hastalıklarda aniden bir bozulmanın ortaya çıkması bir akut alevlenme tablosunun gözlenmesinin altında bir solunum yolu enfeksiyonu, bir grip olabilir. Yani grip her zaman alıştığımız gibi böyle ateş ve öksürükle üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla karşımıza gelmeyebilir. Bu tür gizli atipik seyirleri de unutmamak lazım.

HEKİMİN DE GÖZÜNDEN KAÇABİLİR

– Bunları hasta ayırt edemeyebilir. Bazen hekimin de gözünden kaçabilir. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Çünkü bu durumda hastalara hem kronik hastalıklarının tedavisinde bazı değişiklikler yapmak gerekir. Mesela diyelim ki diyabetli hastaysa kullanmakta olduğu ilacın dozu arttırılabilir ya da yanına başka bir ilaç alması gerekebilir.

– Ya da kalp yetmezliğiyle ilgili almakta olduğu tedavide bir değişiklik gerekebilir. Ya da astım KOAH tedavisinde aldığı ilaçların yanında başka ilaçlar ya da ilaçların dozlarında bir ayarlama gerekebilir. Hem de öbür taraftan da solunum yolu enfeksiyonlarına dönük bir tedavi verilmesi gerekir. O açıdan dikkatli olmakta fayda var. (DHA)

İlginizi Çekebilir İngiltere'de grip vakaları bir ayda 7 kat arttı

İlginizi Çekebilir Yunanistan'da günlük grip sayısı 30 bine ulaştı