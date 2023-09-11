Sonbaharda uyuz vakaları artabilir

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘ihmal edilmiş tropikal hastalık’ olarak tanımladığı uyuz hastalığının görülme oranının pandemi sonrası yüzde 50 arttığını belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslan Yürekli “Sonbaharda kapalı ortamlarda özellikle okullarda bu hastalığa karşı dikkatli olunmalı” uyarısında bulundu.

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uyuz ‘Sarcoptes scabiei var hominis' adlı parazitin vücuda yerleştikten sonra ‘silion' adı verilen tüneller kazarak ilerlemesi ve burada yumurtalarını bırakarak üremeye devam etmesiyle ortaya çıkan ve kaşıntıyla kendini gösteren bir hastalık. Uyuzun son yıllarda varlığını sürdürdüğünü belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslan Yürekli, şu bilgileri paylaştı:

TÜM DÜNYADA ARTIYOR

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde uyuz vakalarında artış görülmektedir. Özellikle 2018 yılının son yarısından sonra başlayan bir vaka artışı dikkat çekmektedir. Hastalık doğası gereği salgın dönemleri ile seyretmektedir. Pandemide evlere kapandık. Bir birey eve uyuz hastalığı taşıdığında diğer bireylere de çok kolay bir şekilde bulaştı. Tüm dünyada yaşanan düzensiz göç hareketi de bu artışa katkıda bulundu. Özellikle sonbahar ve kış aylarında vaka oranında artış yaşanmaktadır. Dolayısıyla okulların açıldığı bu dönemde dikkatli olunmalıdır. Veliler hastalığı kesinlikle gizlememeli. Bir sınıfta uyuz çıkması durumunda da yakın sıralarda oturan öğrencilerin ve ailelerinin uyarılması, çocukların gözlem altına alınıp mümkünse eş zamanlı tedavi uygulanması gerekir.

NASIL BULAŞIR?

Uyuz, hasta ile yakın temas sonucu bulaşır. Sanılanın aksine kısa süreli tokalaşma, yan yana oturma gibi temaslarla bulaşma olmaz. Hasta ile yan yana yatmak, el ele tutuşmak, sarılmak, hastanın havlusu, kıyafetleri gibi kişisel eşyalarını kullanmak, cildine temas eden yatak, koltuk gibi eşyalar da bulaşmaya neden olabilir.

Hasta yakınlarına önemli uyarı

Bulaştan sonra belirtilerin ortaya çıkması için geçen süre ortalama 3 hafta olduğundan şikayeti olsun olmasın temas halindeki herkesin tedavi görmesi çok önemli. Aksi takdirde aile bireyleri tekrar tekrar hastalığı birbirlerine bulaştırır.

Tedavideki zorluklar bulaşmayı artırıyor

Tedavide kullanılan sürme ilaçların bazılarının vücutta 24 saat, bazılarının ise 72 saat beklemesi gerekiyor. Sürekli ilaç sürmek ve tüm gün bütün vücudu kaplayan bir kremle yaşamak hasta uyumunu azaltarak tedavi sürecini zorlaştırıyor.