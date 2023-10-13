SÖZCÜ yazdı soruşturma başladı! Bin liralık kit skandalı

Antalya Sağlık İl Müdürlüğü SÖZCÜ’nün Manavgat Devlet Hastanesi’nde ortaya çıkardığı “bin liralık enjektör ve bakteri filtresi” skandalı ile ilgili soruşturma başlattı. Hastane Başhekimi Mehmet Deniz, “Bu tür tedaviler birçok hastanede yapılır. Burada problem doktorun dışarıdan malzeme aldırmaya çalışması. Ne gerekiyorsa hastane karşılamak zorunda” dedi.

Latif SANSÜR

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Manavgat Devlet Hastanesi’nde ozon tedavisi gören Makbule Şepik'in, tedavi için istenen marka ve model enjektör, enjektör iğnesi ve bakteri filtresini yönlendirildiği firmadan bin liraya almak yerine, aynı ürünü başka bir firmadan 150 liraya aldığı için tedavisinin yapılmamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

“DOKTOR ENJEKTÖR ALDIRAMAZ”

Hastane Başhekimi Mehmet Deniz, gelişmelerin yaşandığı tarihte raporlu olduğu için Şepik ile görüşmediğini, hastanın başhekimlikte başka biriyle görüşmüş olabileceğini belirterek, “Bu tür tedaviler birçok hastanede yapılıyor. Burada problem olan doktorun dışarıdan bir şey aldırmaya çalışması. Devlet hastanelerinde hiçbir şekilde dışarıdan bir şey aldırılmaz. Tedavi için gerekiyorsa hastane karşılamak zorunda. Doktor enjektör aldıramaz ” dedi.

BAŞHEKİMLİĞİN HABERİ OLMADAN YAPILMIŞ

Konunun titizlikle soruşturulmaya başlandığını söyleyen Başhekim Deniz, “Bu olayı haberinizden öğrenmiş olduk. Doktor bunları başhekimliğin haberi olmadan yapmış. Normal prosedürde doktor bize bildirecek, tedavi için şu malzemelere ihtiyaç var diyecek, bizde gerekli malzemeleri hastanemize alırız. Doktor da tedavilerde uygular. Kural budur” şeklinde konuştu.